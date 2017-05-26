Общий доход десяти самых богатых депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2016 год составил почти 400 млн рублей.

Сведения о доходах опубликованы на сайте Гордумы. В десятку самых богатых депутатов вошли (в порядке убывания):

Вадим Агафонов («Единая Россия»), Алексей Бобров (ЕР), Вячеслав Растеряев (ЕР), Евгений Лазарев (КПРФ), Владимир Аношкин (ЕР), Анна Круглова (ЕР), Владимир Амельченко (ЕР), Роман Буланов (ЕР), Карим Ибрагимов (ЕР) и Кирилл Лазорин (КПРФ). Их доход варьируется от 21,57 до 71,2 млн рублей.

Агафонов стал самым богатым депутатом как среди своих коллег по партии, так и всей Думы.

В тройку депутатов с наименьшим доходом вошли Михаил Сухарев (КПРФ), Андрей Ефремов (ЕР) и Сергей Каргин (беспартийный). Причем доход последнего составил всего 14 тысяч рублей. Единственным депутатом, задекларировавшим недвижимость за границей, стал Андрей Дранишников (ЕР), вместе с супругой он владеет домом на Кипре.

Среди супругов парламентариев наибольший доход получил муж Анны Кругловой — 29,7 млн рублей. Ниже приведены доходы депутатов в порядке убывания, а также перечень их имущества.

Вадим Агафонов заработал 71,2 млн рублей. В его собственности находятся две квартиры (117,6 и 112 кв.м.), семь объектов иного недвижимого имущества (от 278,2 до 799,6 кв.м.). Агафонов является владельцем шести легковых автомобилей (BMW 740 LI X DRIVE, УАЗ-396255, УАЗ-396255, Mitsubishi Lancer, Mercedes Benz GL500, Lexus LX570), 24-х грузовых (КАМАЗы, фуры, мусоровозы и погрузчики), автомобиля ЛУИДОР 3009 D8, восьми тракторов, снегохода, мотовездехода, снегоочистителя и боровой платформы. В совместной собственности он также владеет двумя квартирами (149,4 и 112.1 кв.м.) и восемью объектами иного недвижимого имущества.

Алексей Бобров заработал 63,39 млн рублей. Ему принадлежит автомобиль ГАЗ-3110, и объект иного недвижимого имущества (218,3 кв.м.). Вместе с супругой депутат владеет квартирой (174,2 кв.м.), также им принадлежат доли земельного участка (365 кв.м.). Жена Боброва заработала 23 тысячи рублей, в ее собственности находится автомобиль Chevrolet Cruze. Один из четверых несовершеннолетних детей получил доход в размере 12 тысяч рублей.

Вячеслав Растеряев заработал 54,15 млн рублей. В его собственности: два участка (2422 и 2610 кв.м.), дом (22,9 кв.м.), доли в нежилых помещениях, автомобиль Audi A8, моторная лодка Silver Hawk DS 540 и прицеп. Жена Растеряева заработала 193 тысячи рублей. Она владеет участком (300 кв.м.), домом (148,7 кв.м.) двумя квартирами (61,3 и 112,2 кв.м.) и гаражом (39,9 кв.м.).

Евгений Лазарев (КПРФ) задекларировал 54,06 млн рублей.

Доход Владимира Аношкина составил 34,97 млн рублей. Он владеет тремя участками (678, 659 и 1500 кв.м.), двумя домами (54,7 и 108,7 кв.м.), объектом иного недвижимого имущества (207 кв.м.). Вместе с супругой и ребенком ему также принадлежит квартира площадью 98,3 кв.м. Супруга депутата заработала 2,91 млн рублей. Она еще владеет земельным участком (520 кв.м.), и вместе с ребенком — квартирой общей площадью 75,2 кв.м.

Анна Круглова получила 25,98 млн рублей доходов. Ей принадлежат два участка (2200 и 575 кв.м.) дом (140,6 кв.м.) и автомобиль Audi A6 Allroad Quattro. Кроме того, вместе с супругом и двумя детьми она владеет еще двумя квартирами (45,8 и 137 кв.м.). Супруг Кругловой задекларировал 29,7 млн рублей. В перечне его имущества числятся участок (3370 кв.м.), два объекта иной недвижимости (77,1 и 336,5 кв.м.) и два автомобиля (Volkswagen Touareg и Hyundai Solaris).

Владимир Амельченко заработал 25,69 млн рублей. В собственности у него находятся четыре участка (1100 — 2102 кв.м.), дом (445 кв.м.), два объекта иной недвижимости (558 и 343,3 кв.м.) и еще один — в совместной собственности (298,6 кв.м.). Из транспортных средств ему принадлежат два автомобиля (Wrangler и Ford F-250), прицеп и два снегоболотохода. Супруга Амельченко заработала 317 тысяч рублей. Ей принадлежит один объект иного недвижимого имущества и автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Роман Буланов получил 22,74 млн рублей доходов. В его собственности находятся земельный участок (1305 кв.м.), половина квартиры (66,9 кв.м.), три автомобиля (Land Rover Defender, Land Rover Range Rover, Mercedes Benz CL500), мотоцикл Yamaha XVS650A, снегоход SKI-DOO Expedition SE 1200, мотовездеход. Супруга депутата заработала 11,75 млн рублей. Ей принадлежит квартира (198,8 кв.м.) и доли в двух объектах иного недвижимого имущества (оба по 4279,2 кв.м.).

Карим Ибрагимов задекларировал 21,91 млн рублей доходов. Он владеет квартирой (100,7 кв.м.) и автомобилем Audi A6. Его супруга заработала 681 тысячу рублей. Вместе с тремя несовершеннолетними детьми ей принадлежат земельный участок (3387 кв.м.) и дом (144 кв.м.). Также она является владелицей еще трех участков (1916, 1200 и 1623 кв.м.), дома (51,5 кв.м.), двух квартир (30,6 и 52,7 кв.м.) и автомобиля Toyota Highlander.

Кирилл Лазорин (КПРФ) заработал 21,57 млн рублей.

Доход Владимира Герасичкина (КПРФ) составил 21,32 млн рублей.

Кирилл Эпштейн получил в прошлом году 17,67 млн рублей. В его собственности: земельный участок (1800 кв.м.) и автомобиль Porsche Cayenne, а также доли еще одного участка, квартиры (78,28 кв.м.) и дома (566,7 кв.м.). Супруга Эпштейна заработала 24 тысячи рублей. Ей принадлежат две квартиры (85,6 и 92,9 кв.м.) и доля нежилого помещения.

Ольга Балакина — 16,89 млн рублей. В перечень ее имущества входят: участок (2613 кв.м.), дом (205,3 кв.м.), две квартиры (253,7 и 73,8 кв.м.), четыре объекта иного недвижимого имущества, три автомобиля (Kia Optima, Jeep Grand Cherokee, Mercedes Benz). В совместной собственности у Балакиной также находятся гараж (94,8 кв.м.) и три объекта иного недвижимого имущества. Супруг Ольги Балакиной заработал 120 тысяч рублей.

Алексей Ситдиков заработал 16,68 млн рублей. Он владеет участком (262 кв.м.) и долями трех участков. Его супруге, заработавшей 250 тысяч рублей, принадлежит квартира (40,3 кв.м.) и автомобиль Nissan Qashqai.

Александр Котельников получил 12,79 млн рублей доходов. Ему принадлежат доли 11 земельных участков, двух домов (234,9 и 1193,6 кв.м.), двух квартир (95,8 и 62,3 кв.м.), гаража и пяти объектов иного недвижимого имущества. Кроме того, является владельцем автомобилей Toyota Highlander, Volkswagen-Transporter Т5. Его супруга заработала 12,63 млн рублей. Она задекларировала практически такой же список имущества (включая автомобили), только ей принадлежат доли не в 11 участках как у мужа, а в 10. Один из троих несовершеннолетних детей Котельникова получил доход в размере 3 тысяч рублей.

Доход Сергея Кондрашова составил 8,98 млн рублей. Ему принадлежат полдома (257,1 кв.м.), квартира (57,1 кв.м.), два гаража (18 и 24,9 кв.м.), а также автомобили BMW Х-Drive, Mercedes-BenzS 500 4 Matic и мотоцикл Harley Davidson.

Доход Алексея Гойхмана — 7,63 млн рублей. В его собственности находятся квартира (187,1 кв.м.), автомобиль Mercedes-Benz ssdo-4 Matic, объект иного недвижимого имущества (5,7 кв.м.). Его супруга заработала 5,93 млн рублей, в 2016 году она приобрела квартиру (138,9 кв.м.) и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Обе покупки приобретены за счет продажи недвижимости, транспортного средства.

Юрий Яшенков заработал 6,82 млн рублей. Он владеет участком (2000 кв.м.), гаражом, и 1/25 доли квартиры (52 кв.м.). Его жена, согласно данным, доходов не имела. В ее собственности: участок (1648 кв.м.), дом (25,7 кв.м.) и 1/25 доли квартиры (52 кв.м.).

Депутат Николай Ингликов задекларировал 6,46 млн рублей. Ему принадлежат 12 участков; две квартиры (43,2 кв.м. и 160,9 кв.м.); еще 35 объектов недвижимости, среди которых камнерезный цех, хлебозавод, корпус столярного цеха, мастерская, трансформаторная подстанция, карьер (4600 кв м). Также у него есть три автомобиля (Toyota Land Cruiser, Volkswagen Passat, ИЖ 7.10706) и прицеп.

Кроме того, он владеет долями земельного участка (5333 кв.м.) и объекта иного недвижимого имущества (1103,1 кв.м.). Жена Ингликова заработала 12,91 млн рублей. Ей принадлежат четыре участка, четыре дома (23,1; 37; 226,8 и 65,2 кв.м.), три квартиры (48,8; 82,5 и 24,8 кв.м.), объект иного недвижимого имущества (56,6 кв.м.), два автомобиля Honda CRV, Lexus GX460, ГАЗ-3302 и прицеп 2834ТТ9. Кроме того, она владеет долями еще в двух квартирах.

Марк Фельдман задекларировал 6,25 млн рублей, ему принадлежит квартира (199,9 кв.м.), доля в нежилом помещении и Land Rover Range Rover. Жена Фельдмана заработала 172 тысячи рублей, в ее собственности находятся дом (250 кв.м.), квартира (62,2 кв.м.), доля иного недвижимого имущества и автомобиль Mercedes Benz ML 350.

Дмитрий Кузин заработал 5,44 млн рублей. Он владеет земельным участком (1000 кв.м.), двумя квартирами (49,3 и 293,8 кв.м.), гаражом (22,2 кв.м.), четырьмя нежилыми помещениями, двумя объектами иного недвижимого имущества (149,9 и 125,7 кв.м.), автомобилями Mercedes-Benz GL500 4 Matic, Toyota Hilux и двумя прицепами. Кроме того, ему принадлежат 74 объекта незавершенного строительства (от 90 до 120 кв.м. каждый). Его жена заработала 3,17 млн рублей, ей принадлежат два нежилых помещения (76,3 и 113,8 кв.м.) и автомобиль Infiniti FX37.

Михаил Кузнецов («Патриоты России») — 4,07 млн рублей. В собственности он имеет только Nissan Qashqai Tekna. Супруга Кузнецова получила 3,67 млн рублей доходов. Ей принадлежат: 32 земельных участка (от 853 до 23 706 кв.м.), дом (853 кв.м.), две квартиры (33,2 и 17,1 кв.м.), доли еще в двух квартирах и нежилое помещение (281 кв.м.).

Доход Дмитрия Барыкина составил 3,85 млн рублей. Ему принадлежит квартира (186,8 кв.м.), автомобиль BMW X3, и 1/20 доли объекта иного недвижимого имущества общей площадью 1558,9 кв.м.

Доход Юрия Ерофеева составил 3,7 млн рублей. Ему принадлежит участок земли (2743 кв.м.). Жена депутата заработала 163 тысячи рублей, она вместе с ребенком владеет ¾ долей квартиры общей площадью 115 кв.м. Также в ее собственности находится автомобиль Nissan Murano. Андрей Дранишников заработал 3,26 млн рублей. Вместе с супругой, заработавшей 199 тысяч рублей, он владеет домом на Кипре (162 кв.м.). Также на правах совместной собственности им принадлежат (в России): два участка (1674 и 800 кв.м.), дом (429), две квартиры (103 кв.м., по 1/3 долей), три объекта иного недвижимого имущества. Кроме того, у каждого из супругов есть автомобиль Audi Q3.

Доход Максима Жука составил 2,95 млн рублей. В его собственности находятся пять участков (от 31 до 3013 кв.м.), дом (581 кв.м.), шесть квартир (80,1; 123,6; 241,7; 59,1; 171,5 и 49,3 кв.м.), три гаража, машиноместо, шесть объектов иного недвижимого имущества, два автомобиля (Toyota Land Cruiser 200, Mercedes Benz S500 4 Matic), катер Stingray 195 CS, два прицепа. Кроме того, ему принадлежат доли в трех квартирах и 16 иных объектах недвижимого имущества. У супруги Жука нет задекларированного дохода за прошлый год, в ее собственности находятся квартира (45,9 кв.м.) и автомобиль Toyota RAV4.

Дмитрий Краснов задекларировал 2,16 млн рублей. Ему принадлежат восемь участков, дом (166,4 кв.м.), квартира (221,3 кв.м.), а также три автомобиля (Toyota Land Cruiser-100, УАЗ-31519, Mitsubishi Pajero), снегоход Yamaha VK 540E, моторная лодка и прицеп. Его жена заработала 100 тысяч рублей. Она владеет участком земли (1400 кв.м.), двумя квартирами (77,4 и 72,4 кв.м.) и автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.

Игорь Нагорный получил 2,11 млн рублей. У него есть BMW X3 и машиноместо. Супруга депутата заработала 974 тысячи рублей, она владеет квартирой (77,1 кв.м.) и автомобилем Audi A8.

Василий Пушкин заработал 2,05 млн рублей. В его собственности: пять участков (от 410 до 3000 кв.м.), три дома (78,8; 21,5 и 857, 7 кв.м.), 19 нежилых помещений, электролиния (899 м), газопровод (287 м), автомобили Hyundai Solaris, Mercedes Benz ML 350 и ГАЗ -330232, пять автофургонов, два автокрана, автопогрузчик, полуприцеп, мусоровоз и снегоход Yamaha. Кроме того, ему принадлежат доли еще одного участка и нежилого помещения.

Владимир Тарасов заработал 1,94 млн рублей. В его собственности находятся три участка (690, 754 и 998 кв.м.), три дома (385,2; 13,1 и 115,3 кв.м.), автомобиль Land Rover Freelande, снегоход, маломерное судно и три прицепа. Супруга заработала 92 тысячи рублей, она владеет двумя участками (1600 и 2000 кв.м.), домом (26,8 кв.м.) и квартирой (48,9 кв.м.).

Надежда Мельникова — 1,06 млн рублей. В ее собственности находятся: квартира (120,4 кв.м.), автомобиль Audi Q3 и доля в нежилом помещении. Супруг Мельниковой заработал 704 тысячи рублей, он владеет автомобилем Audi A4 и гаражом (20,1 кв.м.).

Единственный депутат от ЛДПР Герман Карачевский задекларировал 835 тысяч рублей. Ему принадлежат квартира (54,9 кв.м.), четыре объекта иного недвижимого имущества и автомобиль Mercedes-Benz.

Олег Сорокин заработал 750 тысяч рублей. Он является собственником долей пяти участков, двух мотоциклов Kavasaki, двух моторных лодок, двух снегоходов снегоболотохода. Его жена задекларировала 94 тысячи рублей. Ей принадлежит доля земельного участка и автомобиль BMW X5.

Елена Аржанова заработала 555 тысяч рублей. Ей принадлежат два участка (393 и 603 кв.м.), дом (381,4 кв.м.), жилое строение (76,4 кв.м.), две квартиры (48,3 и 119,8 кв.м.), два автомобиля (Mercedes-benz GL 350 и BMW X3). В совместной собственности она владеет двумя объектами иной недвижимости (625,6 и 59,7 кв.м.).

Михаил Сухарев (КПРФ) заработал 235 тысяч рублей. Андрей Ефремов — 145 тысяч рублей, собственности не имеет. Сергей Каргин — 15 тысяч рублей, собственности также не имеет.

Напомним, что Евгений Лазарев получил наибольший доход среди депутатов от КПРФ в нижегородской Думе за 2016 год — 54 млн рублей. Среди депутатов от «Справедливой России» — Александр Разумовский (1,75 млн рублей).