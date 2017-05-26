«Надоело слушать унижения»: Савченко ушла от ответа об отмене скандального закона
Названо главное достижение нардепа на своем посту.
Названо главное достижение нардепа на своем посту.
Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера уклонилась от ответа на вопрос о том, будет ли полностью отменен в Украине так называемый Закон Савченко, когда один день в СИЗО приравнивается к двум в тюрьме.
Об этом стало известно в эфире «Обозреватель.LIVE».
Так, в ходе передачи Веру спросили о достижениях ее сестры на посту парламентария, одним из которых считается скандальный закон.
«Мне надоело слушать унижения в адрес Надежды Савченко. Если льют грязь, чернуху — это такие политические технологии. Спросите у ваших экспертов, которых приглашаете в студию. Они будут играть в дудку, которую им спустила АП», — ответила она.
Сестра Савченко уверена, что Надежда — единственный человек в Украине, который за 26 лет независимости поднял вопрос о реформе судебной системы.
Также, по ее словам, главным достижением Надежды является то, что суд не рассматривает показания подсудимого в том случае, если он сам себя оговорил.
Напомним, согласно данным Минюста, «Закон Савченко» существенно ухудшил криминогенную обстановку в стране, что вызвало негативную реакцию в обществе.
Как сообщал «Обозреватель», Верховная Рада отменила «Закон Савченко» и дала право спикеру парламента Андрею Парубию подписать соответствующий законопроект и отправить его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.