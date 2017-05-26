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15:28 (мск), источник: Обозреватель

«Надоело слушать унижения»: Савченко ушла от ответа об отмене скандального закона

Названо главное достижение нардепа на своем посту.

Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера уклонилась от ответа на вопрос о том, будет ли полностью отменен в Украине так называемый Закон Савченко, когда один день в СИЗО приравнивается к двум в тюрьме.

Об этом стало известно в эфире «Обозреватель.LIVE».

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Так, в ходе передачи Веру спросили о достижениях ее сестры на посту парламентария, одним из которых считается скандальный закон.

«Мне надоело слушать унижения в адрес Надежды Савченко. Если льют грязь, чернуху — это такие политические технологии. Спросите у ваших экспертов, которых приглашаете в студию. Они будут играть в дудку, которую им спустила АП», — ответила она.

Сестра Савченко уверена, что Надежда — единственный человек в Украине, который за 26 лет независимости поднял вопрос о реформе судебной системы.

Также, по ее словам, главным достижением Надежды является то, что суд не рассматривает показания подсудимого в том случае, если он сам себя оговорил.

Напомним, согласно данным Минюста, «Закон Савченко» существенно ухудшил криминогенную обстановку в стране, что вызвало негативную реакцию в обществе.

Как сообщал «Обозреватель», Верховная Рада отменила «Закон Савченко» и дала право спикеру парламента Андрею Парубию подписать соответствующий законопроект и отправить его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

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