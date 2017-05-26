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15:56 (мск), источник: Фонтанка

Глава Пушкинского района покидает свою должность

Дмитрий Берестов, возглавляющий администрацию Пушкинского района Петербурга, покидает свою должность.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как рассказал источники «Фонтанки» в администрации Пушкинского района, 26 мая Дмитрий Берестов попрощался с подчиненными. Во вторник, 30-го числа, будет официально объявлено о его уходе. Собеседники издания говорят, что в качестве наиболее вероятной смены рассматривается нынешний глава Фрунзенского района Владимир Омельницкий. Сам он по телефону разговаривать с корреспондентом не стал, хотя отметил, что догадывается, по какому вопросу ему звонят.

Любопытно, что, по информации «Фонтанки», 25 мая вице-губернатор Константин Серов провел совещание, на котором обсуждалась готовность городских районов к проведению выборов 2018 года. По информации нашего издания, Пушкинский район в этом смысле упоминался в негативном контексте.

Дмитрий Берестов был назначен главой Пушкинского района в конце 2015 года. Две недели назад вице-губернатор Игорь Албин провел совместный с ним выезд в Шушары.

Владимир Омельницкий в 2000-е годы работал первым замглавы Приморского района, в 2009-м возглавил Василеостровский район, с 2013 года работает главой администрации Фрунзенского района. В марте 2016 года получил благодарность от президента страны Владимира Путина.

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