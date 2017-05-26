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17:10 (мск), источник: РИА Новости

Медведев обсудил с главой Татарстана благоустройство дорог и больниц

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым обсудил реализуемые программы в сферах образования, медицины, а также благоустройство дворов и дорог.

Источник: РИА Новости

Медведев в ходе встречи отметил хорошие условия для развития студенчества в Казани.

«Хотел бы вернуться к нашим крупным образовательным программам, которые реализуются и в стране в целом, и в республике, включая такие крупные программы, как программы по созданию новых школ, капитального ремонта школ, а также программы приведения в порядок дворов и, естественно, развитие медицинских учреждений и сети медицинских услуг», — сказал премьер.

Минниханов подчеркнул, что в настоящее время программа по ремонту школ в республике завершается в этом году, теперь власти Татарстана перешли к программе ремонта детских дошкольных заведений.

«В этом году это будет 150 объектов. В целом 800 объектов за эти годы отремонтировали. Кроме того Татарстан занимается развитием ресурсных центров, лицеев. За два года мы хотим привести полностью в порядок все поликлиники. Это 197 объектов», — добавил Минниханов.

Кроме того власти Татарстана реализуют программу по улучшению качества дорог. «Очень важно, что не только магистральные, а и дворовые территории приводим в порядок», — добавил президент республики.

Он также поблагодарил правительство за возможность Татарстана принять участие в программе «Общественной среды». «У нас эта программа три года уже идёт, и в этом году мы ещё получим и федеральную поддержку», — отметил он.

«На 4,2% у нас валовый продукт (вырос), доходные источники тоже пока с нашей стороны нормально формируются, поэтому есть уверенность, что с этими задачами мы справимся», — заключил президент республики.

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