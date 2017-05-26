Лукашенко рассказал о своих мечтах в детстве

«Я тогда (в детстве. — Прим. БЕЛТА) не думал о том, чтобы стать Президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем», — рассказал глава государства, отвечая на один из вопросов.