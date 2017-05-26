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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко рассказал о своих мечтах в детстве

26 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» рассказал о своих мечтах в детстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Я тогда (в детстве. — Прим. БЕЛТА) не думал о том, чтобы стать Президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем», — рассказал глава государства, отвечая на один из вопросов.

«Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, — поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, — у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и этим людям сделать что-то хорошее», — признался Александр Лукашенко.

Еще одним желанием в детстве был профессиональный спорт и, в частности, футбол.

«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», — отметил белорусский лидер.

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