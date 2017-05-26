Президент Татарстана вошел в состав президиума Госсовета России

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что ротация состава президиума Госсовета проводится в соответствии с законодательством.

Помимо Президента РТ в новый состав президиума вошли: главы Дагестана — Рамазан Абдулатипов, Калмыкии — Алексей Орлов, Хакасии — Виктор Зимин и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Наталья Комарова, а также губернаторы Вологодской области — Олег Кувшинников, Магаданской области — Владимир Печеный и Смоленской области — Алексей Островский.

Прежний состав президиума был утвержден распоряжением Президента РФ от 22 ноября 2016 года, которое теперь признано утратившим силу.