ЛП созывает срочное заседание Республиканского совета

Постановление утверждено в воскресенье, 25 января, в ходе заседания, на котором обсуждался вопрос о подготовке партии к всеобщим местным выборам.

Согласно пресс-релизу партии, первый компромисс касается формирования тремя партиями комиссии, которая выдвинет в течение трёх месяцев предложения для решения вопроса об избрании президента Республики Молдова. Другая договорённость, которая была достигнута с европейскими партнерами, связана с тем, что ЛДПМ предложит кандидата на должность премьер-министра, ДПМ — кандидата на должность председателя парламента, а ЛП получит министерства, которые был закреплены за партией до распада правящего альянса в мае 2013.

Третья договорённость касается того, что генеральный прокурор должен быть человеком вне политики, назначенным после консультаций с Европейской комиссией. Это станет для Брюсселя сигналом о том, что новое правительство Республики Молдова готово начать процесс необходимых реформ.

В конце прошлой недели — 23 января — ЛДПМ и ДПМ подписали соглашение о создании Альянса «За европейскую Молдову» (АЕМ). После почти двух месяцев переговоров в трёхстороннем формате проевропейские партии к консенсусу так и не пришли.