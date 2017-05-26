В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Эстонии

«Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», — сообщили РИА Новости в МИД РФ. Каких-либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.

Ранее портал Delfi сообщил, что генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть Эстонию. Портал отмечает, что эту информацию подтвердили два его неназванных источника. Советник посольства РФ Евгений Верлин ранее сообщил РИА Новости, что «посольство пока не комментирует ситуацию».