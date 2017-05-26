В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж
29 мая российский лидер во Франции проведет переговоры с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также посетит выставку в Версале и российский
29 мая российский лидер во Франции проведет переговоры с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также посетит выставку в Версале и российский
В понедельник, 29 мая, президент России совершит рабочий визит во Францию. В Версале Владимира Путина встретит его французский коллега Эмманюэль Макрон. Сначала они пообщаются лично, потом состоится рабочий завтрак с участием членов делегаций, сообщил журналистам на брифинге в Кремле 26 мая помощник президента Юрий Ушаков.
По окончании переговоров президенты посетят во дворце Большой Трианон выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященную 300-летию первого визита российского монарха в сильнейшее королевство Европы. Выставка подготовлена Государственным Эрмитажем.
Визит Петра I послужил началом особых связей России и Франции, сказал Ушаков.
Предполагается, что Путин и избранный 29 мая Макрон проведут «откровенный и доверительный обмен мнениями», сказал Ушаков.
Главное, конечно, для президентов — познакомиться друг с другом и обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации.
Российская сторона рассчитывает, что президенты обсудят состояние политических контактов, уровень которых российскую сторону не удовлетворяет, сказал он.
«Многие традиционные механизмы оказались свернуты: не работает межправительственная комиссия, не работает большая межпарламентская комиссия, не работает совет сотрудничества по вопросам безопасности, функционирует только одна важная комиссия — это совет по финансовым и экономическим вопросам», — пояснил он.
Перечисленные институции приостановили работу после присоединения Крыма к России. Совет по финансовым и экономическим вопросам в последний раз собирался 14 марта 2017 года в Париже, от России его возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. В 2016 году, когда заседание проходило в Москве, с французской стороны в нем принял участие Эмманюэль Макрон, который занимал пост министра экономики.
Состояние торговли между странами, по словам Ушакова, также неудовлетворительное. Товарооборот, по его выражению, «ополовинился»: был выше 22 млрд евро, а в 2016 году составил 13 млрд.
Президенты также обсудят международные вопросы. Большое место займет Украина, ожидает Ушаков. Первый визит Макрон совершил в Берлин, где на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель активно обсуждалась украинская проблематика и продолжение работы «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Визит позволит Макрону узнать «нашу оценку в развитии тяжелейшего украинского кризиса», сообщил Ушаков.
Это будет интересная дискуссия, и мы к этому, естественно, готовимся.
Также будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Северной Корее. Российской стороне, по словам помощника президента, также будет интересно узнать отношение Макрона к проекту перестройки Евросоюза.
По итогам визита подписание документов не планируется. По окончании программы в Версале Путин посетит российский
Для Макрона Путин станет вторым иностранным лидером после премьера соседней Италии Паоло Джентилони, которого 39-летний президент примет у себя в гостях, с тех пор как он победил на выборах и 14 мая приступил к обязанностям.