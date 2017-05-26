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20:00 (мск), источник: РБК

В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж

29 мая российский лидер во Франции проведет переговоры с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также посетит выставку в Версале и российский духовно-культурный центр в Париже. Главная задача визита — знакомство глав государств, сообщил помощник президента.

Источник: РИА "Новости"
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В понедельник, 29 мая, президент России совершит рабочий визит во Францию. В Версале Владимира Путина встретит его французский коллега Эмманюэль Макрон. Сначала они пообщаются лично, потом состоится рабочий завтрак с участием членов делегаций, сообщил журналистам на брифинге в Кремле 26 мая помощник президента Юрий Ушаков.

По окончании переговоров президенты посетят во дворце Большой Трианон выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященную 300-летию первого визита российского монарха в сильнейшее королевство Европы. Выставка подготовлена Государственным Эрмитажем.

Визит Петра I послужил началом особых связей России и Франции, сказал Ушаков.

По его словам, предложение совместно отметить 300-летие визита и посетить выставку исходило от Макрона, он сделал его 18 мая во время телефонного разговора с Путиным.

Предполагается, что Путин и избранный 29 мая Макрон проведут «откровенный и доверительный обмен мнениями», сказал Ушаков.

Главное, конечно, для президентов — познакомиться друг с другом и обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации.
Юрий Ушаков
Помощник президента РФ

Российская сторона рассчитывает, что президенты обсудят состояние политических контактов, уровень которых российскую сторону не удовлетворяет, сказал он.

«Многие традиционные механизмы оказались свернуты: не работает межправительственная комиссия, не работает большая межпарламентская комиссия, не работает совет сотрудничества по вопросам безопасности, функционирует только одна важная комиссия — это совет по финансовым и экономическим вопросам», — пояснил он.

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Перечисленные институции приостановили работу после присоединения Крыма к России. Совет по финансовым и экономическим вопросам в последний раз собирался 14 марта 2017 года в Париже, от России его возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. В 2016 году, когда заседание проходило в Москве, с французской стороны в нем принял участие Эмманюэль Макрон, который занимал пост министра экономики.

Состояние торговли между странами, по словам Ушакова, также неудовлетворительное. Товарооборот, по его выражению, «ополовинился»: был выше 22 млрд евро, а в 2016 году составил 13 млрд.

Президенты также обсудят международные вопросы. Большое место займет Украина, ожидает Ушаков. Первый визит Макрон совершил в Берлин, где на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель активно обсуждалась украинская проблематика и продолжение работы «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Визит позволит Макрону узнать «нашу оценку в развитии тяжелейшего украинского кризиса», сообщил Ушаков.

Это будет интересная дискуссия, и мы к этому, естественно, готовимся.
Юрий Ушаков
Помощник президента РФ

Также будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Северной Корее. Российской стороне, по словам помощника президента, также будет интересно узнать отношение Макрона к проекту перестройки Евросоюза.

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По итогам визита подписание документов не планируется. По окончании программы в Версале Путин посетит российский духовно-культурный центр в Париже на набережной Бранли. Ожидалось, что российский президент примет участие в его открытии в октябре прошлого года, однако тогда французская сторона отменила его визит.

Для Макрона Путин станет вторым иностранным лидером после премьера соседней Италии Паоло Джентилони, которого 39-летний президент примет у себя в гостях, с тех пор как он победил на выборах и 14 мая приступил к обязанностям.

Комментарии
1
Товарищ Сухов Красноармеец
Макрон - лягушек Путину не предлагать!
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