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16:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибиркий губернатор будет лично наказывать своих замов за коррупцию

Законопроект об ответственности заместителей губернатора, министров и членов областного правительства за коррупционные правонарушения принят в Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в окончательном чтении проект регионального закона, которым установлена ответственность первых заместителей, заместителей губернатора, министров и членов областного правительства в виде замечания, выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение коррупционных правонарушений.

В прокуратуре Новосибирской области, которой был разработан данный законопроект, ИА REGNUM отметили, что усиление борьбы с коррупцией требует принятия конкретных мер по всей вертикали власти.

«Федеральным законом “О противодействии коррупции” установлены принципы законности и неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Однако, в ходе прокурорских проверок было установлено, что для лиц, замещающих государственные должности субъектов страны, установлен только один вид ответственности — освобождение от замещаемой должности в связи с утратой доверия за несоблюдение лишь части ограничений и запретов, установленных Федеральным законом, таких как открытие и наличие счетов, хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений. За несоблюдение части других ограничений и запретов, установленных этим же Федеральным законом, ответственность вообще не установлена», — подчеркнули в ведомстве и привели пример: за одновременное замещение должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, использование в неслужебных целях служебной информации; получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность, получение в связи с выполнением служебных обязанностей вознаграждений и подарков.

После вступления с силу областного закона за нарушение именно этих ограничений, запретов и обязанностей первые заместители и заместители губернатора Новосибирской области, министры и члены областного правительства будут привлекаться главой региона к ответственности: замечание, выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии.

Директор «Социального центра юридической помощи» Ринат Карымов подчеркивает, что закон новосибирское Заксобрание приняло в связи с представлением прокуратуры, которая и установила различные дисциплинарные взыскания для чиновников.

«Мне кажется, они слишком мягкие, и тем более временные и снимаются через год, ни где не отражаются. Эффективно только увольнение. Но, видимо, депутаты посчитали, что нарушение этого ряда ограничений несущественно и применили замечание, выговор, предупреждение о несоответствии (как его называют “стакан”) как воспитательную, а не репрессивную меру», — отметил Карымов в беседе с ИА REGNUM, комментируя принятый в Новосибирской области закон.

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