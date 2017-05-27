В Челябинске избран председатель Ленинского райсовета

Как уже сообщало Накануне.RU, кандидатуру Рябенко ранее была поддержана на XXXI конференции Ленинского местного отделения «ЕР», где Рябенко также был избран секретаря местного отделения.

Напомним, должность председателя райсовета стала вакантной в начале апреля. Александр Прокопов написал заявление по собственному желанию и отказался от мандата депутата. 4 апреля депутаты райсовета единогласно приняли отставку председателя.

Добавим, что в райсовете Ленинского района два вакантных мандата. В сентябре прошлого года полномочия депутата сложил Виталий Пашин, избранный в Госдуму.