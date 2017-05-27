В Челябинске избран председатель Ленинского райсовета
Депутаты Ленинского райсовета Челябинска выбрали нового председателя. Им стал гендиректор УК Ленинского района Андрей Рябенко.
Депутаты Ленинского райсовета Челябинска выбрали нового председателя. Им стал гендиректор УК Ленинского района Андрей Рябенко.
Как уже сообщало Накануне.RU, кандидатуру Рябенко ранее была поддержана на XXXI конференции Ленинского местного отделения «ЕР», где Рябенко также был избран секретаря местного отделения.
Напомним, должность председателя райсовета стала вакантной в начале апреля. Александр Прокопов написал заявление по собственному желанию и отказался от мандата депутата. 4 апреля депутаты райсовета единогласно приняли отставку председателя.
Добавим, что в райсовете Ленинского района два вакантных мандата. В сентябре прошлого года полномочия депутата сложил Виталий Пашин, избранный в Госдуму.