Николай Меркушкин торжественно открыл в Самаре почтовое отделение «нового формата обслуживания»

В церемонии приняли участие федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Олег Фурсов, районные депутаты и местные жители.

Борьба с очередями, повышение качества и скорости обслуживания, удобный формат предоставления услуг — ключевые задачи проекта, который с 2015 года реализует в стране ФГУП «Почта России».

Как рассказал губернатору директор макрорегиона «Волга-2» «Почты России» Артур Игрушкин, особенностью нового формата является не покраска стен, закупка новой мебели и благоустройство прилегающей территории, а универсальность при оказании услуг и качественное изменение процесса взаимодействия с клиентами.

В отделении с 5 до 10 увеличено количество окон обслуживания, реализован принцип открытости (все процессы происходят на виду у клиента, а рабочее место начальника ОП находится в зале), здесь установлены почтоматы и инфоматы, зона отправки и получения посылок организована отдельно и частично переведена на формат самообслуживания.

Реализуется и традиционная продукция «Почты России»: марки, конверты, открытки, прессу можно приобрести в специально выделенной зоне. Также в отделение есть представительство почтового банка и круглосуточные банкоматы.

Процесс в ОП 443096 полностью автоматизирован: самарский регион стал «пилотным» по внедрению IT-платформы с централизованными функциями управления, что позволило существенно сократить время обслуживания клиентов.

«Сроки обслуживания на этом программном обеспечении в Самаре — самые минимальные. Мы не обслуживаем клиента больше 2 минут, ранее уходило от 5 до 8 минут. Это огромная победа», — сказал Артур Игрушкин, добавив, что в день через отделение проходит до 400 человек.

Он также сообщил, что до конца года планируется запустить отделения «нового формата обслуживания» как в Самаре, так и в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске.

«Мы продолжим пилотные проекты и в 2018 году. Новые отделения станут хорошим подарком не только для жителей Самарской губернии, но, но и для гостей региона в преддверии чемпионата мира по футболу», — заверил Артур Игрушкин.

Перед тем как перерезать красную ленточку и ознакомиться с процессом обслуживания, губернатор выразил благодарность руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову за особое внимание к региону.

Напомним, между ФГУП и правительством области подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого уже создан центр сортировки отправлений с 1500 новыми рабочими местами, пятый год продолжается реконструкция отделений связи в районах. Организация отделений «нового формата обслуживания» — очередной этап взаимодействия «Почты России» и Самарской области.

«Это абсолютно новый стандарт, здесь новое оборудование и программное обеспечение, но самое главное — используются новые подходы, — сказал Николай Меркушкин. — Подходы, которые позволяют значительно расширить спектр услуг: здесь человек получит все, что ему необходимо».

«Сегодня большой праздник — начинается новый этап развития российской почты. В Приволжском федеральном округе он начинается с Самары. Уверен, нам сегодня завидуют многие регионы России», — в свою очередь, сказал руководитель макрорегиона «Волга-2» «Почты России».

Николая Меркушкина познакомила с работой отделения его начальник Елена Мудрик. Она обратила внимание главы региона, что каждый из 31 сотрудника прошел дополнительную подготовку. «Для нас главное — нацеленность на клиента, и для этого много сделано», — заверила она.

В частности, в ОП 443096 появилась примерочная. Клиент, сделавший покупку в интернет-магазине, сразу после получения посылки имеет возможность примерить заказанную вещь. Если прислали неподходящий размер или перепутали цвет, есть возможность на месте отправить посылку обратно. Сделать это можно самостоятельно — с оформлением через специальный терминал, или через специалиста «Почты России». И в том, и другом случае обслуживание займет не больше 2 минут.

Перед тем, как подписать памятный адрес и поставить штемпель гашения на конверты с марками стадиона «Самара Арена», губернатор заверил: «Это образцовое отделение связи станет примером для других, которые будут открывать в Самарской области».

Губернатор пообщался с клиентами ОП. Местные жители, которые еще полтора года назад — до переформатирования отделения связи — подолгу стояли здесь в очередях, заверили Николая Меркушкина, что за несколько дней работы отделения в тестовом режиме они ощутили изменении в качестве и скорости обслуживания.

Глава региона также обратил внимание, что внешнее оформление отделения связи и облагороженная парковая зона рядом резко контрастируют с фасадом жилого дома на ул. Мичурина, 9.

Жильцы пояснили, что сантехнику и электрику в доме поменяли, а теперь необходим ремонт фасада. Николай Меркушкин дал поручение Олегу Фурсову рассмотреть возможность обновления фасада этого дома, тем более жильцы активно участвовали в субботниках, за что двор был включен в программу «Комфортная городская среда».

От имени жильцов Николая Меркушкина поблагодарила Любовь Трухачева: «Мы видим, как на глазах меняется город. Спасибо вам! Мы очень довольны вами. Вы лучший губернатор за 50 лет».