Бывшего гендиректора ФК «Актобе» Васильева осудили за многомиллионные хищения
Дмитрия Васильева приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату бюджетных средств. Тюремный срок получил и бывший руководитель облспорта.
Дмитрия Васильева приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату бюджетных средств. Тюремный срок получил и бывший руководитель облспорта.
В суде № 2 города Актобе сегодня, 26 мая, к восьми годам лишения свободы приговорили
До того, как его увели из зала суда, Дмитрий Васильев успел выкрикнуть: «Вот что бывает, когда вы боретесь с коррупцией, не надо бороться с коррупцией, и всё будет хорошо».
46-летнего гражданина России Дмитрия Васильева суд признал виновным в незаконной выдаче премиальных футболистам, тренерам клуба, а также себе лично. В общей сложности в период с марта по сентябрь прошлого года, по данным следствия, было растрачено свыше 240 миллионов тенге бюджетных средств.
Вместе с Дмитрием Васильевым свободы лишился и бывший чиновник.
На судебных процессах, длившихся почти два месяца, Васильев и Маханов не признавали своей вины. Будет ли обжаловано решение суда, пока неизвестно.
Гендиректора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева задержали 8 ноября 2016 года. 11 ноября Дмитрий Васильев покинул изолятор временного содержания, где находился после задержания, и вернулся домой. Суд Актобе определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Во время судебного процесса Дмитрий Васильев попросил прекратить дело в его отношении. Он заявил, что в деле нет состава преступления, так как хищения были совершены, когда уже сама деятельность клуба была вне закона.