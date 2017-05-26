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17:03 (мск), источник: Informburo.kz

Бывшего гендиректора ФК «Актобе» Васильева осудили за многомиллионные хищения

Дмитрия Васильева приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату бюджетных средств. Тюремный срок получил и бывший руководитель облспорта.

В суде № 2 города Актобе сегодня, 26 мая, к восьми годам лишения свободы приговорили экс-гендиректора футбольного клуба «Актобе» Дмитрия Васильева.

До того, как его увели из зала суда, Дмитрий Васильев успел выкрикнуть: «Вот что бывает, когда вы боретесь с коррупцией, не надо бороться с коррупцией, и всё будет хорошо».

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46-летнего гражданина России Дмитрия Васильева суд признал виновным в незаконной выдаче премиальных футболистам, тренерам клуба, а также себе лично. В общей сложности в период с марта по сентябрь прошлого года, по данным следствия, было растрачено свыше 240 миллионов тенге бюджетных средств.

Вместе с Дмитрием Васильевым свободы лишился и бывший чиновник. Экс-руководителя областного управления спорта Искендирбека Маханова суд приговорил к семи годам заключения. Он оказал пособничество Дмитрию Васильеву в хищениях, превысив полномочия, заключил с гендиректором «Актобе» договор, установив заработную плату в размере четырёх миллионов тенге с 10%-м вознаграждением.

На судебных процессах, длившихся почти два месяца, Васильев и Маханов не признавали своей вины. Будет ли обжаловано решение суда, пока неизвестно.

Гендиректора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева задержали 8 ноября 2016 года. 11 ноября Дмитрий Васильев покинул изолятор временного содержания, где находился после задержания, и вернулся домой. Суд Актобе определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Во время судебного процесса Дмитрий Васильев попросил прекратить дело в его отношении. Он заявил, что в деле нет состава преступления, так как хищения были совершены, когда уже сама деятельность клуба была вне закона.

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