Украина задолжала по взносам ВОЗ 26 млн долл. и лишилась права голоса
Задолженность накопилась с 2014 года.
Задолженность накопилась с 2014 года.
Украина задолжала перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 26 миллионов долларов США. Об этом заявил
Комментарий относительно задолженности Украины глава правительства дал в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, который хотел уточнить почему Украина не заплатила необходимые членские взносы в ВОЗ (из-за чего была лишена права голоса на Генассамблее ВОЗ).
«Чем это вызвано? Банальным делом. В 2014 году после “хозяйственных” украинцев на государственном счету было 108 тысяч грн… Возможно, эти вопросы отошли на второй план», — пояснил Гройсман.
Как сообщалось ранее, по данным ВОЗ, по количеству убийств относительно численности 100 000 населения Украина заняла 44-е место в Европе.