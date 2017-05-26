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18:15 (мск), источник: 112.ua

Украина задолжала по взносам ВОЗ 26 млн долл. и лишилась права голоса

Задолженность накопилась с 2014 года.

Источник: 112.ua

Украина задолжала перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 26 миллионов долларов США. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховой Раде в пятницу, 26 мая, передает NewsONE.

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Комментарий относительно задолженности Украины глава правительства дал в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, который хотел уточнить почему Украина не заплатила необходимые членские взносы в ВОЗ (из-за чего была лишена права голоса на Генассамблее ВОЗ).

«Чем это вызвано? Банальным делом. В 2014 году после “хозяйственных” украинцев на государственном счету было 108 тысяч грн… Возможно, эти вопросы отошли на второй план», — пояснил Гройсман.

Как сообщалось ранее, по данным ВОЗ, по количеству убийств относительно численности 100 000 населения Украина заняла 44-е место в Европе.

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