Путин поручил помочь людям на Урале и в Сибири

Еще глава государства поручил до июля представить предложения по увеличению объема субвенции, предоставляемой бюджету Якутии на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Также нужно подготовить совместно с местными властями предложения по созданию в республике подразделения «Центральной базы авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».

До июля кабмин должен подготовить совместно с региональными органами власти предложения по привлечению организаций и граждан к борьбе с природными пожарами.

Правительству совместно с органами власти Бурятии, Иркутской и Тюменской областей предстоит к 15 июня оценить ущерб, причиненный в результате ЧС домохозяйствам, и принять при необходимости решения о его возмещении.

Еще кабмину совместно с бурятским руководством к лету поручено рассмотреть вопрос о реконструкции автодороги Улан-Удэ — Баргузин на участке 230−251 км.

Совместно с иркутскими властями правительство должно принять меры по закрытию поселка Бубновка и обеспечению переселения жителей. А также обеспечить организацию отдыха детей и семей с детьми, проживающих в пострадавших населенных пунктах.

Владимир Путин рекомендовал властям Бурятии, Иркутской и Тюменской областей провести оценку ущерба в результате ЧС и принять меры по их восстановлению, а также помочь в обеспечении жильем граждан, которые его лишились. Кроме того, нужно организовать консультативную юридическую помощь людям и содействие в восстановлении и строительстве хозяйственных построек.

Еще необходимо обеспечить постоянный контроль за оказанием гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими в результате чрезвычайной ситуации имущества первой необходимости.