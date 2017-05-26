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21:36 (мск), источник: Интерфакс

Военнообязанных депутатов попросили не приезжать на сборы на своих машинах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Депутаты Госдумы с 30 мая по 2 июня пройдут трехдневные военные сборы, их попросили не приезжать на своих машинах и пообещали обеспечить бесплатной военной формой.

Источник: РИА "Новости"

«Трехдневный сбор военнообязанных пройдет 30 мая, 1 и 2 июня», — сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, взяв слово для объявления на заседании Госдумы в пятницу.

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В первый день, по его словам, депутаты будут сдавать нормативы физической подготовки на базе ЦСКА. Второй день будет лекционным, занятия будут проходить в академии Генштаба.

«Кто пожелает прибыть на личном транспорте, предупреждаем, что места стоянок в районе академии Генерального штаба по существу отсутствуют, поэтому подумайте перед тем, как выбирать виды транспорта», — сказал Шаманов.

Он отметил, что все три дня доставка будет осуществляться на автобусах.

В третий день также будут занятия, а затем будет построение в парке «Патриот» и вручение погонов, согласно приказу министра обороны.

«Формой одежды вы будете обеспечены бесплатно со сдачей ее после пользования. Обеды во второй и третий день — за свой счет», — подчеркнул Шаманов.

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Комментарии
5
Василий Патрин
Это что прикол такой ??
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Сергей Саморуков
Что за глупость ??? Дайте Зюганову "Аврору" . Кто-то хорошо на этом погреется .
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Максим Малышкин
Лекции можно и в Думе провести. Проще десятку лекторов приехать в Думу, чем сотням депутатов в Академию.
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