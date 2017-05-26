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26 мая, источник: Newtimes.kz

Минобразования запретило увольнять сотрудников ЦМП

Министерство образования и науки РК запретило увольнять сотрудников ЦМП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: Newtimes.kz

Министерство образования и науки РК запретило увольнять сотрудников ЦМП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«После первого заседания рабочей группы по выяснению обстоятельств повлекших публикацию в СМИ в отношении президента ЦМП Мельдешева Ж. Ж. и общего собрания с коллективом Центра международных программ Министерство образования и науки РК приняло решение о запрете на увольнение сотрудников и изменении структуры организации сроком на три месяца. С результатами работы рабочей комиссии МОН РК ознакомит коллектив и СМИ», — говорится в распространенном сообщении.

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