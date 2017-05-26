Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Потеряв работу, россиянин создал бизнес с выручкой $800 тыс в год
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10В тени красоты
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
19:36 (мск), источник: Sputnik.md

Фусу, Брега и Мунтяну подают в отставку

Министры-либералы Корина Фусу, Георге Брега и Валериу Мунтяну подают в отставку.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Министры от либеральной партии в правительстве Молдовы подадут в отставку, заявил в пятницу журналистам лидер ЛП Михай Гимпу после заседания Республиканского совета своего полтиформирования.

Читайте также
ДПМ: коалиция продолжит функционировать

«Все наши министры подадут в понедельник заявления об отставке на основе сегодняшнего решения. Думаю, что президент Додон с радостью подпишет декреты об их отставке», — сказал Гимпу.

Таким образом, если верить словам Гимпу, правительство покинут вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Также Гимпу заявил, что ЛП выходит из правящей коалиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роковые красотки, которые принесли неудачу мужчинам в политике Молдовы
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
В Кремле рассказали о деталях предстоящего визита Путина в Париж
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь