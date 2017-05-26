Фусу, Брега и Мунтяну подают в отставку

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Министры от либеральной партии в правительстве Молдовы подадут в отставку, заявил в пятницу журналистам лидер ЛП Михай Гимпу после заседания Республиканского совета своего полтиформирования.
«Все наши министры подадут в понедельник заявления об отставке на основе сегодняшнего решения. Думаю, что президент Додон с радостью подпишет декреты об их отставке», — сказал Гимпу.
Таким образом, если верить словам Гимпу, правительство покинут
Также Гимпу заявил, что ЛП выходит из правящей коалиции.