Фусу, Брега и Мунтяну подают в отставку

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Министры от либеральной партии в правительстве Молдовы подадут в отставку, заявил в пятницу журналистам лидер ЛП Михай Гимпу после заседания Республиканского совета своего полтиформирования.

«Все наши министры подадут в понедельник заявления об отставке на основе сегодняшнего решения. Думаю, что президент Додон с радостью подпишет декреты об их отставке», — сказал Гимпу.

Таким образом, если верить словам Гимпу, правительство покинут вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Также Гимпу заявил, что ЛП выходит из правящей коалиции.