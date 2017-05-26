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20:23 (мск), источник: Капитал

Кабмин выбрал аудитора НАБУ от правительства

Кабмин 24 и 26 мая провел собеседования с 11 из 12 кандидатами в аудиторы.

Источник: Капитал

Кабинет министров Украины назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро от правительства президента Института прикладных гуманитарных исследований Михаила Буроменского.

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Соответствующее решение было принято единогласно на внеочередном заседании правительства в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин 24 и 26 мая провел собеседования с 11 из 12 кандидатами в аудиторы. С одним из кандидатов не удалось связаться.

М. Буроменский — юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

Рекомендации по его кандидатуре предоставили Украинский Хельсинский союз по правам человека, ОБСЕ в Украине и GRECO.

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