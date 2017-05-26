Кабмин выбрал аудитора НАБУ от правительства
Кабмин 24 и 26 мая провел собеседования с 11 из 12 кандидатами в аудиторы.
Кабмин 24 и 26 мая провел собеседования с 11 из 12 кандидатами в аудиторы.
Кабинет министров Украины назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро от правительства президента Института прикладных гуманитарных исследований Михаила Буроменского.
Соответствующее решение было принято единогласно на внеочередном заседании правительства в пятницу, передает
Кабмин 24 и 26 мая провел собеседования с 11 из 12 кандидатами в аудиторы. С одним из кандидатов не удалось связаться.
М. Буроменский — юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук,
Рекомендации по его кандидатуре предоставили Украинский Хельсинский союз по правам человека, ОБСЕ в Украине и GRECO.