Сырбу: у правительства Молдовы есть поддержка большинства в парламенте

Таким образом, представитель Демпартии, которая является ядром парламентского большинства, прокомментировал озвученное лидером Либеральной партии Михаем Гимпу решение о выходе партии из правящей коалиции, которая состояла из этих двух политических сил. Либералы отказались от сотрудничества в рамках парламентского большинства, а их министры намерены в понедельник подать заявления об отставке.

«На данный момент мы приняли к сведению эту информацию Либеральной партии. Нам предстоит обсудить это на следующем заседании Демпартии, и тогда выступим с более детальными комментариями по этому поводу. Единственное, что могу сказать, что парламентское большинство функционирует, и правительство Молдовы имеет и в дальнейшем полную политическую поддержку для продолжения реформ, а также исполнения своей программы. Все детали позже», — сказал Сырбу.

На вопрос о том, из каких сил состоит парламентское большинство, демократ ответил: «Детали позже. Но хочу уверить, правительство продолжает иметь политическую поддержку большинства в парламенте Республики Молдова».