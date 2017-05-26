Беларусь и Россия подпишут соглашение о создании трансграничной особо охраняемой природной территории

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории планируется подписать до конца текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«До конца текущего года планируется подписать проект межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника “Освейский” и “Красный Бор”, а также российский национальный парк “Себежский”. В настоящее время проект документа проходит согласование в соответствии с требованиями законодательств двух стран», — проинформировали в пресс-службе.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковтухо, создание белорусско-российской трансграничной особо охраняемой природной территории будет играть важную роль в укреплении природоохранного сотрудничества в Союзном государстве, а также окажет положительное влияние на развитие двустороннего взаимодействия в природоохранной сфере. Кроме этого, создаваемая территория «Заповедное Поозерье» является потенциальной для создания трансграничного биосферного резервата с целью его дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

По информации пресс-службы, в настоящее время подписан план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Республики Беларусь и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017−2020 годы, включая развитие экологического туризма.

В настоящее время площадь особо охраняемых природных территорий составляет 8,66% от общей площади страны. Только за 2016 год количество ООПТ в республике увеличилось на 22 единицы и сейчас составляет 1287 единиц.