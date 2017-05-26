Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
21:59 (мск), источник: РБК

Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России

Советник Дональда Трампа по экономическим вопросам заявил, что США не планируют снимать санкций с России и даже могут их ужесточить. Днем ранее он говорил, что у Трампа нет позиции по антироссийским санкциям.

Источник: Reuters

Власти США не планируют смягчать санкции против России и даже не исключают возможного их ужесточении.

Читайте также
Трампу следует опасаться показаний Коми, заявил друг экс-главы ФБР

Об этом заявил в пятницу журналистам советник по экономическим вопросам президента США Гари Кон.

«Мы не отменяем наших санкций против России. Возможно, мы рассмотрим вопрос об их ужесточении. Президент хочет сохранить санкции. И я думаю, он ясно дал понять, как русские могут добиться их отмены», — приводит слова Кона Reuters.

Накануне Кон говорил, что Дональд Трамп пока не определился со своей санкционной политикой в отношении России. «На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. Тогда же он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении к России.

Комментарии
1
Максим Малышкин
Почти вот уже два столетия продолжается холодная война против Российской империи с переменным успехом. Трамп стоит на распутье: проплыть четыре года по течению, как его предшественники, или войти в историю, поставив на двухвековой холодной войне крест.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
В Кремле рассказали о деталях предстоящего визита Путина в Париж
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь