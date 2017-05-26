Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России

Власти США не планируют смягчать санкции против России и даже не исключают возможного их ужесточении.

Об этом заявил в пятницу журналистам советник по экономическим вопросам президента США Гари Кон.

«Мы не отменяем наших санкций против России. Возможно, мы рассмотрим вопрос об их ужесточении. Президент хочет сохранить санкции. И я думаю, он ясно дал понять, как русские могут добиться их отмены», — приводит слова Кона Reuters.

Накануне Кон говорил, что Дональд Трамп пока не определился со своей санкционной политикой в отношении России. «На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. Тогда же он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении к России.