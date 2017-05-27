Киртоакэ помещен под домашний арест

Вчера кишиневский градоначальник был задержан прокурорами по борьбе с коррупцией и сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в извлечении выгоды из влияния в рамках дела о платных парковках.

По этому делу были задержаны семь человек: вице-примар Кишинева, глава Муниципального управления городского транспорта и путей сообщений, бывший муниципальный советник, руководители трех компаний, занимающихся парковками, и бизнесмен, которого подозревают в теневом управлении участвовавших в тендере компаний, в том числе победившей. В настоящее время некоторые из подозреваемых находятся под домашним арестом, другие — в изоляторе НЦБК.