Киртоакэ помещен под домашний арест
Примар Кишинева Дорин Киртоакэ помещен сегодня под домашний арест на 30 суток, передает Noi.md.
Примар Кишинева Дорин Киртоакэ помещен сегодня под домашний арест на 30 суток, передает Noi.md.
Такое решение приняли судьи Буюканского суда молдавской столицы.
Вчера кишиневский градоначальник был задержан прокурорами по борьбе с коррупцией и сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в извлечении выгоды из влияния в рамках дела о платных парковках.
По этому делу были задержаны семь человек: