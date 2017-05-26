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26 мая, источник: Telegraf.com.ua

Президенту предлагают ввести шестичасовой рабочий день

На сайте Президента Украины Петра Порошенко зарегистрирована петиция о введении шестичасового рабочего дня.

Источник: Telegraf.com.ua

Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести шестичасовой рабочий день в Украине. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте главы государства.

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«Уважаемый Президент, украинский народ очень трудолюбивый народ, и учитывая заработные платы на сегодняшний день, я предлагаю ввести шестичасовой рабочий день для граждан. Многие страны уже работают так и все счастливы. Так люди смогут больше времени проводить со своими родными, заниматься любимым делом, хобби, отдыхать. Я думаю это было бы очень разумное решение, которое бы и поддержали люди,» — говорится в петиции № 22/037036-эп.

Автором петиции выступил Сергей Матвийчук. Данная петиция была зарегистрирована 23 мая 2017 и набрала 238 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 89 дней.

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