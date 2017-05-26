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23:06 (мск), источник: ТАСС

Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая

Как сообщил посол России в Эстонии Александр Петров, МИД Эстонии уведомил, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата.

Источник: Reuters

ТАЛЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев покинут Эстонию по требованию местных властей до конца текущего месяца. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров.

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«МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну», — сказал он в эфире местного телеканала TVN.

По словам посла, «объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято».

«Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — заключил он.

Он отметил, что оба высылаемых дипломата — «кадровые сотрудники МИД РФ, которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений».

Ранее представитель МИД Эстонии Сандра Камилова сообщила ТАСС, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии. Она отказалась назвать причины такого решения.

Комментарии
2
Олег ***
На всю Прибалтику населения- с полмосквы, и делать там особо нечего, а доходы у послов- что б я так жил, и всё за народный бюджет, молодцы эстонцы.
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Валерий Харламов
Вот козлы эстонские.
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