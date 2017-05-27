Саммит G7: появилась важная информация об Украине от мировых лидеров

США и Германия нашли общие позиции по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Италии заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Мы еще раз обсудили тему Украины, минский процесс, как мы в рамках этого процесса можем плодотворно сотрудничать. Я думаю, что в этом плане развивается хорошее сотрудничество», — заявила немецкий лидер.

Также лидеры обсудили проблемы глобального изменения климата и вопросы торговли.

Как сообщал «Обозреватель», у Трампа заговорили об ужесточении санкций против России.