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00:35 (мск), источник: Обозреватель

Саммит G7: появилась важная информация об Украине от мировых лидеров

Относительно Украины «развивается хорошее сотрудничество».

Источник: AP 2017

США и Германия нашли общие позиции по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Италии заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Мы еще раз обсудили тему Украины, минский процесс, как мы в рамках этого процесса можем плодотворно сотрудничать. Я думаю, что в этом плане развивается хорошее сотрудничество», — заявила немецкий лидер.

Также лидеры обсудили проблемы глобального изменения климата и вопросы торговли.

Как сообщал «Обозреватель», у Трампа заговорили об ужесточении санкций против России.

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