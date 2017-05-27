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01:03 (мск), источник: РИА Новости

Трамп создаст центр реагирования на нападки из-за расследования по России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Белый дом готовится к созданию «оперативного центра», целью которого будет являться реагирование на вопросы, возникающие в связи с расследованием о связях кампании президента США Дональда Трампа с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников в администрации президента.

Источник: Reuters

После возвращения Трампа из своего первого зарубежного турне его администрация подключит дополнительных лиц, которые займутся вопросами, возникающими в ходе расследования. Оно вновь стало злободневной темой после назначения спецпрокурора, который его ведет, сообщили агентству источники.

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Источник, находящийся в контакте с Белым домом, сообщил агентству, что администрация Трампа нуждается в новом структурном элементе, который сосредоточится на «новой реальности», связанной с необходимостью реагировать на постоянные утечки в СМИ, допускаемые федеральными органами правопорядка и разведывательным сообществом, и возникающие в связи с этим вопросы.

В его работе, по данным агентства, будут участвовать зять и советник президента США Джаред Кушнер, а также советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски.

Министерство юстиции США ранее назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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