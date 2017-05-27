Пентагон подтвердил сближение двух истребителей КНР с самолетом ВМС США
Официальный представитель ведомства заявил, что министерство обороны США выразит «обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам».
Официальный представитель ведомства заявил, что министерство обороны США выразит «обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам».
ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных
«Экипаж американского летательного аппарата счел перехват небезопасным и непрофессиональным. Свою операцию он смог продолжить беспрепятственно, — отметил он. — Мы продолжаем изучать обстоятельства этого инцидента и выразим нашу обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам».
По словам Росса, инцидент произошел в четверг, и один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев. Как сообщил ранее телеканал ABC,
Сближение имело место примерно в 240 км к
Представители оборонного ведомства США 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно- Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха. Американская сторона также тогда заявила, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.