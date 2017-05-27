Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Американцы назвали 4 страны главными врагами США
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
02:04 (мск), источник: ТАСС

Пентагон подтвердил сближение двух истребителей КНР с самолетом ВМС США

Официальный представитель ведомства заявил, что министерство обороны США выразит «обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 КНР с патрульным самолетом ВМС США P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс.

Читайте также
США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем

«Экипаж американского летательного аппарата счел перехват небезопасным и непрофессиональным. Свою операцию он смог продолжить беспрепятственно, — отметил он. — Мы продолжаем изучать обстоятельства этого инцидента и выразим нашу обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам».

По словам Росса, инцидент произошел в четверг, и один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев. Как сообщил ранее телеканал ABC, истребители-бомбардировщики приблизились на расстояние примерно 30 метров к патрульному самолету ВМС США.

Сближение имело место примерно в 240 км к юго-востоку от острова Хайнань (Южный Китай), в северной части Южно-Китайского моря.

Представители оборонного ведомства США 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно- Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха. Американская сторона также тогда заявила, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

Комментарии
1
Vesta *
Замер воздуха, глубина В-К моря.. Зачем им ? Скоро Йеллоустон рванет, а они все чужие носки обнюхивают..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
Высланные российские дипломаты покинут Эстонию до конца мая
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
Египет нанес удары в Ливии в ответ на теракт против христиан
Трамп создаст центр реагирования на вопросы по связям с Россией
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
После матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь