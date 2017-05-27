Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
04:28 (мск), источник: ТАСС

Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7

О том, какое место займет Россия в итоговом коммюнике «семерки», станет известно по завершении встречи.

Источник: Reuters

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Вера Щербакова/. Борьба с терроризмом, изменение климата и пути взаимодействия с Россией стали основными темами первого дня саммита Группы семи, который стартовал в пятницу в итальянском городке Таормина на острове Сицилия. Причем, если первые две темы официально входили в повестку дня, то Россия ни в одной программе не фигурировала. В то же время, сказано на тему взаимоотношений с Москвой было немало.

Терроризм на первом плане

Общение лидеров G7, а также руководителей Евросоюза проходило в отеле «Сан-Доменико», бывшем доминиканском монастыре, переделанном в гостиницу.

Единственным документом, подписанным по итогам встречи, стала Декларация по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом.

Председательствующая в G7 Италия изначально предложила для обсуждения тему терроризма. Но особенно острое и актуальное звучание эта проблематика приобрела после совершенного 22 мая в английском Манчестере смертником террористического акта. Жертвами самого крупного теракта на территории Великобритании за последние 12 лет стали 22 человека, десятки получили тяжелые ранения. Именно поэтому британский премьер-министр Тереза Мэй внесла большой вклад в разработку формулировок декларации.

Фоторепортаж
Теракт в МанчестереМощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.

В итоговом документе из 15 пунктов основной упор был сделан на необходимость тщательнее отслеживать граждан развитых стран, ставших наемниками в конфликтах за рубежом. Навоевавшись в Сирии и Ираке под черными знаменами экстремистов, они возвращаются на родину, представляя огромный риск для своих стран.

В этой ситуации лидеры G7 согласились «вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень», для чего, например, более щедро финансировать правительства стран, где действуют иностранные наемники. Это необходимо для того, чтобы они могли эффективнее отлавливать экстремистов, пресекая их проникновение в родные страны.

Точно также были поддержаны предложения Мэй привлечь крупнейшие международные интернет-ресурсы к выявлению и пресечению распространения информации террористического или экстремистского характера. «Корпорации должны активизировать свои усилия по устранению опасного контента из своих сетей», — призвала Мэй, обратив внимание на то, что, теряя свои позиции в Сирии и Ираке, иностранные боевики возвращаются в свои страны и «распространяют идеологию ненависти в интернете».

Никаких цифр относительно будущих инвестиций в реализацию этого коммюнике приведено не было. И все же, лидерам стран «семерки» удалось проявить единство.

Торговля и климат — дискуссии без прогресса

Добиться же консенсуса по двум другим темам, которые стояли на повестке дня — торговле и климатическим изменениям, оказалось не так просто.

Фактически здесь речь шла о том, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа, убедив его отойти от обещанного протекционизма в торговле и стойкого скептицизма по поводу борьбы с изменением климата.

Судя по острожным заявлениям в первый день встречи, особого успеха партнеры Трампа по G7 на этом пути не добились.

Про торговлю сказано было очень мало, про климат — не намного больше.

Читайте также
Трамп считает, что защищать окружающую среду необходимо без лишних финансовых затрат

«За столом для переговоров не было сомнений по поводу того, насколько важным является вопрос климатических изменений», — заверила Мэй, ставшая единственным лидером «Большой семерки», давшим пресс-конференцию. В то же время, она признала, что позиция США по этому вопросу продолжает формироваться.

Это подтвердил и глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, слова которого привело агентство Reuters. «Его (Трампа) взгляды меняются, так и должно быть. В конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов», — заявил он, не сильно прибавив ясности по поводу того, удалось ли участникам встречи в Таормине хоть как-то сблизить свои позиции с новым хозяином Белого дома, или нет.

Таким образом, сказанные председателем Евросовета Дональдом Туском утром в пятницу слова о том, что «это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы» из-за различия в позициях по вопросам изменения климата и торговли, на деле получили подтверждение.

Российская тема

В отличие от этих двух вопросов, российская тема не стояла в официальной повестке дня, но мало кто сомневался, что она будет поднята. «Я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию (по антироссийским санкциям)», — пообещал утром Туск.

Читайте также
Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России

В оправдание такой жесткой позиции он посетовал на то, что с момента последнего саммита «семерки» в Японии, участники объединения «не увидели ничего, что оправдало бы изменение санкционной политики в отношении России».

Позже на эту тему в Таормине высказался и представитель Белого дома. «Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России», — отметил он.

Примечательно, что тема отношений с Россией поднималась в пятницу в Таормине не только в формате G7, но и на двусторонних встречах. Об этом говорили, например, премьер- министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Они сошлись во мнении, что для разрешения международных вопросов нужна вовлеченность России, а диалог с Россией чрезвычайно важен», — подчеркнул пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства. В качестве примеров, в которых с РФ можно взаимодействовать в конструктивном ключе, он назвал «Сирию, а также Северную Корею».

Повестка заключительного дня

О том, какое место займет Россия в итоговом коммюнике Группы семи, станет известно по завершении встречи. Документ должен быть распространен сразу по окончании переговоров, около 15:00 (16:00 мск). Как стало известно ТАСС от источников, близких к организации саммита, на этот раз итоговая декларация будет, примерно, в три раза лаконичнее предыдущих и займет всего около 10 страниц.

Однако до этого лидеры G7 проведут рабочие сессии с главами приглашенных стран. В этом году это стали лидеры Кении, Нигера, Нигерии, Туниса, Эфиопии. К дискуссиям также присоединятся главы Международного валютного фонда и ООН.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
Высланные российские дипломаты покинут Эстонию до конца мая
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
Египет нанес удары в Ливии в ответ на теракт против христиан
Пентагон сообщил о сближении истребителей Китая с самолетом США
Трамп создаст центр реагирования на вопросы по связям с Россией
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь