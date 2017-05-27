Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Вера Щербакова/. Борьба с терроризмом, изменение климата и пути взаимодействия с Россией стали основными темами первого дня саммита Группы семи, который стартовал в пятницу в итальянском городке Таормина на острове Сицилия. Причем, если первые две темы официально входили в повестку дня, то Россия ни в одной программе не фигурировала. В то же время, сказано на тему взаимоотношений с Москвой было немало. Терроризм на первом плане Общение лидеров G7, а также руководителей Евросоюза проходило в отеле «Сан-Доменико», бывшем доминиканском монастыре, переделанном в гостиницу.

Единственным документом, подписанным по итогам встречи, стала Декларация по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом.

Председательствующая в G7 Италия изначально предложила для обсуждения тему терроризма. Но особенно острое и актуальное звучание эта проблематика приобрела после совершенного 22 мая в английском Манчестере смертником террористического акта. Жертвами самого крупного теракта на территории Великобритании за последние 12 лет стали 22 человека, десятки получили тяжелые ранения. Именно поэтому британский премьер-министр Тереза Мэй внесла большой вклад в разработку формулировок декларации.

Фоторепортаж Теракт в Манчестере Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.

В итоговом документе из 15 пунктов основной упор был сделан на необходимость тщательнее отслеживать граждан развитых стран, ставших наемниками в конфликтах за рубежом. Навоевавшись в Сирии и Ираке под черными знаменами экстремистов, они возвращаются на родину, представляя огромный риск для своих стран. В этой ситуации лидеры G7 согласились «вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень», для чего, например, более щедро финансировать правительства стран, где действуют иностранные наемники. Это необходимо для того, чтобы они могли эффективнее отлавливать экстремистов, пресекая их проникновение в родные страны. Точно также были поддержаны предложения Мэй привлечь крупнейшие международные интернет-ресурсы к выявлению и пресечению распространения информации террористического или экстремистского характера. «Корпорации должны активизировать свои усилия по устранению опасного контента из своих сетей», — призвала Мэй, обратив внимание на то, что, теряя свои позиции в Сирии и Ираке, иностранные боевики возвращаются в свои страны и «распространяют идеологию ненависти в интернете». Никаких цифр относительно будущих инвестиций в реализацию этого коммюнике приведено не было. И все же, лидерам стран «семерки» удалось проявить единство. Торговля и климат — дискуссии без прогресса Добиться же консенсуса по двум другим темам, которые стояли на повестке дня — торговле и климатическим изменениям, оказалось не так просто. Фактически здесь речь шла о том, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа, убедив его отойти от обещанного протекционизма в торговле и стойкого скептицизма по поводу борьбы с изменением климата.

Судя по острожным заявлениям в первый день встречи, особого успеха партнеры Трампа по G7 на этом пути не добились.

Про торговлю сказано было очень мало, про климат — не намного больше.

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«За столом для переговоров не было сомнений по поводу того, насколько важным является вопрос климатических изменений», — заверила Мэй, ставшая единственным лидером «Большой семерки», давшим пресс-конференцию. В то же время, она признала, что позиция США по этому вопросу продолжает формироваться. Это подтвердил и глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, слова которого привело агентство Reuters. «Его (Трампа) взгляды меняются, так и должно быть. В конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов», — заявил он, не сильно прибавив ясности по поводу того, удалось ли участникам встречи в Таормине хоть как-то сблизить свои позиции с новым хозяином Белого дома, или нет. Таким образом, сказанные председателем Евросовета Дональдом Туском утром в пятницу слова о том, что «это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы» из-за различия в позициях по вопросам изменения климата и торговли, на деле получили подтверждение. Российская тема В отличие от этих двух вопросов, российская тема не стояла в официальной повестке дня, но мало кто сомневался, что она будет поднята. «Я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию (по антироссийским санкциям)», — пообещал утром Туск.

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