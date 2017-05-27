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06:16 (мск), источник: ТАСС

Reuters: зять Трампа утаил как минимум три контакта с послом РФ в США

По информации агентства, Джаред Кушнер и Сергей Кисляк, в частности, дважды общались по телефону в период между апрелем и ноябрем 2016 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер умолчал по меньшей мере о трех своих прошлогодних контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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С таким утверждением выступило в пятницу информационное агентство Reuters, ссылающееся на семерых неназванных действующих и отставных должностных лиц США.

Как они заявляют, означенные контакты Кушнера и Кисляка включали в том числе два телефонных разговора в период между апрелем и ноябрем 2016 года.

Между тем адвокат Кушнера, являющегося старшим советником президента Трампа, фактически поставила под сомнение достоверность распространенных Reuters сведений. «Г- н Кушнер принимал участие в тысяче (телефонных) звонков в означенный период. Он не помнит об упомянутых звонках. Мы попросили (агентство) указать даты звонков, которые, как утверждается, имели место, чтобы мы могли изучить это и дать ответ, но не получили такой информации», — сказала адвокат Джейми Горелик.

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года.

Комментарии
3
А Б
Изучение контактов близкого окружения президента США является обязательным и необходимым условием для проведения расследования в отношении президента Трампа, поскольку окружение такого рода может очень незаметно влиять на его взгляды, подходы и решения тех или иных вопросов.Изучение связей лица, подозреваемого в чём-либо, является азбучной истиной работы любой спецслужбы. Поэтому контакты окружения Трампа ФБР необходимо изучать именно в свете такой возможности.
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валерий малютин
слышь АБ.....а правдо было бы весело, если бы по каждому случаю посещения уралиберастом посольства США, проводилась прокурорская проверка.....?????
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валерий малютин
увлекательная игра в "сифу" продолжается....:-)))))
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