Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский, помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977—1981 годах, скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. «Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером», — процитировало издание ее слова.