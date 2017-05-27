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06:03 (мск), источник: ТАСС

Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни

Збигнев Бжезинский был помощником по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977—1981 годах.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский, помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977—1981 годах, скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. «Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером», — процитировало издание ее слова.

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