Полпред Меняйло заявил о скором погашении долгов перед работниками «Сибнефтегеофизики»
Задолженность по зарплате перед работниками компании «Сибнефтегеофизика» будет погашена. Об этом заявил полпред Сергей Меняйло.
Задолженность по зарплате перед работниками компании «Сибнефтегеофизика» будет погашена. Об этом заявил полпред Сергей Меняйло.
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента в СФО: «Задолженность в любом случае будет погашена. Это обязательство, которое однозначно будет выполнено. А вот дальше банкротство будем обсуждать».
26 мая сотрудники геофизической компании вышли на пикет. Массовые увольнения на предприятии начались в прошлом году. Когда работники несколько месяцев не получали зарплату. Шестьсот человек ждут ее до сих пор. Сейчас компания в стадии банкротства.