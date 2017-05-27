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14:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полпред Меняйло заявил о скором погашении долгов перед работниками «Сибнефтегеофизики»

Задолженность по зарплате перед работниками компании «Сибнефтегеофизика» будет погашена. Об этом заявил полпред Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента в СФО: «Задолженность в любом случае будет погашена. Это обязательство, которое однозначно будет выполнено. А вот дальше банкротство будем обсуждать».

26 мая сотрудники геофизической компании вышли на пикет. Массовые увольнения на предприятии начались в прошлом году. Когда работники несколько месяцев не получали зарплату. Шестьсот человек ждут ее до сих пор. Сейчас компания в стадии банкротства.

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