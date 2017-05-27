Полпред Меняйло заявил о скором погашении долгов перед работниками «Сибнефтегеофизики»

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента в СФО: «Задолженность в любом случае будет погашена. Это обязательство, которое однозначно будет выполнено. А вот дальше банкротство будем обсуждать».

26 мая сотрудники геофизической компании вышли на пикет. Массовые увольнения на предприятии начались в прошлом году. Когда работники несколько месяцев не получали зарплату. Шестьсот человек ждут ее до сих пор. Сейчас компания в стадии банкротства.