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10:03 (мск), источник: РБК

NYT узнала об просьбе Дерипаски в обмен на показания в конгрессе США

Российский миллиардер Олег Дерипаска (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд) предлагал свое сотрудничество комитетам обеих палат американского конгресса, которые ведут расследование в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники в конгрессе.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников издания, Дерипаска запросил в обмен на сотрудничество с конгрессом полный иммунитет от возможного судебного преследования. Конгресс США отказал ему, аргументируя это тем, что иммунитет может помешать федеральному расследованию, указывает NYT.

ФБР не планирует вызывать на допрос Дерипаску в рамках расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы, отмечает издание.

Адвокаты российского миллиардеры пока никак не прокомментировали данную информацию.

В марте агентство Associated Press сообщило, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Олега Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина, за что, по данным агентства, получал с 2005 по 2009 год $10 млн в год.

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По данным агентства, Манафорт разработал план, который, «мог быть очень выгодным для президента России Владимира Путина, после чего стал сотрудничать с Дерипаской. Дерипаску агентство в свою очередь называло «близким соратником» российского лидера.

После публикации в Associated Press Дерипаска 15 мая подал в суд федерального округа Колумбия к агентству иск, в котором он обвинил его в «клевете», сообщал РБК. По мнению российского миллиардера, AP «со злым умыслом» публиковало статью о его сотрудничестве с Манафортом. В исковом заявлении отмечается, что статья агентства создает «ложное впечатление», что сделки, которые Дерипаска совершал с 2005 по 2009 год, имеют отношение к «предполагаемым преступлениям и нарушениям», которые возможно были допущены во время проведения предвыборной кампании Трампа и в ходе президентских выборов США.

Манафорт был главой предвыборного штаба Трампа c апреля по август 2016. По данным New York Times, Манафорт занимался продвижением Виктора Януковича и внес вклад в его победу на выборах президента Украины. После того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало сканы черной бухгалтерии Партии регионов, из которых следует, что на имя Манафорта были выплачены $12,7 млн наличными, подал в отставку с этого поста.

Комментарии
1
Йона Поткиванок
В общем, как хохлы не могут смириться, что бьют их шахтёры, а не российская армия, так и американцы не могут себе простить, что из двух куч выбрали одну по собственной воле, а она, эта, куча смердит, как в маленьком домике в конце огорода в русских деревнях...
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