Зампредседателя правления КИК назначена Асель Дыканбаева

Информация об этом размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Советом директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» принято решение избрать членом правления компании и назначить на должность заместителя председателя правления компании с 25 мая 2017 года Дыканбаеву Асель Маратовну со сроком полномочий Правления компании в целом (до 24 ноября 2017 года)», — указывается в сообщении компании.

Напомним, ранее заместителем председателя правления компании был Канат Исамбаев. Он покинул пост на основании поданного им заявления о расторжении трудового договора, по своей инициативе.

АО «ИО «КИК» — финансовый оператор по реализации государственной политики в области обеспечения доступности жилья для населения Казахстана через механизм ипотечного кредитования, повышение обеспеченности населения жильем путём предоставления широким слоям населения арендного жилья. Стратегическими целями компании являются обеспечение реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер»; повышение доступности ипотечного кредитования посредством субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам; финансирование строительства кредитного жилья, реализация которого будет осуществляться АО «Жилстройсбербанк Казахстана»; реализация направлений жилищного строительства в рамках ранее принятых государственных и правительственных программ.