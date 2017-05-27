Кабмин поддержал законопроект, уточняющий основания для отзыва гражданства РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало подготовленный в Госдуме законопроект, уточняющий основания отмены решения о выдаче российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем ложных сведений. Официальный отзыв размещен на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается установить в Уголовно-процессуальном кодексе, что в случаях, предусмотренных законодательством, копии обвинительного приговора направляются также в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Это позволит отменить решение о приобретении российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении российского гражданства в случае нарушения законодательства РФ.

Проект внесен депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским и другими.