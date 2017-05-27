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09:38 (мск), источник: ТАСС

Кабмин поддержал законопроект, уточняющий основания для отзыва гражданства РФ

Данные изменения позволят отменить решение о приобретении российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало подготовленный в Госдуме законопроект, уточняющий основания отмены решения о выдаче российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем ложных сведений. Официальный отзыв размещен на сайте кабмина.

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«Законопроектом предлагается установить в Уголовно-процессуальном кодексе, что в случаях, предусмотренных законодательством, копии обвинительного приговора направляются также в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Это позволит отменить решение о приобретении российского гражданства в случае, если такое решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении российского гражданства в случае нарушения законодательства РФ.

Проект внесен депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским и другими.

Комментарии
6
Слава У
Я бы и сам распрощался, если б в Голландию отправили.
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Павел Элкариэль
Я бы сам отказался от Российского гражданства - если бы уехал в другую страну.
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вася полянский
лучше бббб они у кретинов доступ в интернет отобрали.... надоело блин чм орить шизиков)))))))))))))))))))
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