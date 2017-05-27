МИД Италии: страны Группы семи признали важность диалога с Москвой

РИМ, 27 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», — сказал министр.

При этом он отметил, что это «не означает уменьшения давления на Россию в плане ее ответственности в украинском кризисе, вынудившего страны “семерки” ввести ограничительные меры в разных форматах (на уровне ЕС и национальных уровнях)».

«Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — указал министр.