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12:40 (мск), источник: ТАСС

МИД Италии: страны Группы семи признали важность диалога с Москвой

При этом министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано отметил, что это «не означает уменьшения давления на Россию в плане ее ответственности в украинском кризисе».

Источник: AP 2017

РИМ, 27 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

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«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», — сказал министр.

При этом он отметил, что это «не означает уменьшения давления на Россию в плане ее ответственности в украинском кризисе, вынудившего страны “семерки” ввести ограничительные меры в разных форматах (на уровне ЕС и национальных уровнях)».

«Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — указал министр.

В Таормине на острове Сицилия завершается саммит Группы семи, на котором в первый день работы, в пятницу уже обсуждались взаимоотношения с РФ, хотя эта тема не входит в основную повестку дня. Председательствующая в «семерке» Италия неоднократно заявляла, что одна из задач — стабилизация конструктивного диалога РФ по международным темам. В частности, этот пункт содержится в итоговой декларации встречи глав МИД «семерки», которая состоялась под председательством Альфано 10—11 апреля в Лукке. Ожидается, что он найдет отражение и в итоговом заявлении глав государств и правительств, который будет обнародован по завершении работы саммита.

Комментарии
2
Марина Кострулева
Пиндосы развязали, а отвечать с...ка Москве??
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валерий малютин
шестерки пустобрехи.....
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