Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

В воскресенье, 28 мая, в Беларуси отмечают День пограничника.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника! Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ», — говорится в поздравлении президента, которое распространило пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что на своем боевом посту пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. «Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки», — добавил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что пограничники и дальше будут со всей ответственностью нести службу на благо своей родины. «Уверен, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу вы и впредь будете надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу», — сказал Лукашенко.

Президент также поблагодарил ветеранов-пограничников. «Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия», — заключил глава государства.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Госпогранкомитета, в 09:30 пограничники возложили венки к обелиску Победы в Минске, затем они проследовали на остров Мужества и Скорби, где отдали дань памяти павшим воинам-интернационалистам.

«Праздничные мероприятия в этот день пройдут также во всех областных и районных городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы», — проинформировали в ГПК.