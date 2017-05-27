Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником
Праздничные мероприятия пройдут сегодня в городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы.
Праздничные мероприятия пройдут сегодня в городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы.
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность белорусского государства, заявил президент Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем пограничника.
В воскресенье, 28 мая, в Беларуси отмечают День пограничника.
«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника! Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ», — говорится в поздравлении президента, которое распространило
Белорусский лидер подчеркнул, что на своем боевом посту пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. «Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки», — добавил Лукашенко.
Он выразил уверенность, что пограничники и дальше будут со всей ответственностью нести службу на благо своей родины. «Уверен, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу вы и впредь будете надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу», — сказал Лукашенко.
Президент также поблагодарил
Как сообщили Sputnik в
«Праздничные мероприятия в этот день пройдут также во всех областных и районных городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы», — проинформировали в ГПК.