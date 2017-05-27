Либеральная партия покинула коалицию
Либеральная партия выходит из правящей коалиции. Решение приняли на следующий день после задержания
Либеральная партия выходит из правящей коалиции. Решение приняли на следующий день после задержания
Республиканский совет партии для этого спешно провели накануне. По сообщению лидера формирования Михая Гимпу, в понедельник выдвинутые либералами министры подадут в отставку.
«Республиканский совет сегодняшним решением поддержал предложение Политического бюро о выходе из парламентского большинства. За видимостью борьбы с коррупцией скрывается борьба с Либеральной партией», — сказал председатель ЛП Милай Гимпу.
Михай Гимпу выразил свое недовольство, что сотрудники НЦБК не представили доказательств о причастности Дорина Киртоаки к коррупционным схемам.
«Не для того пришли мы в эту коалицию, в парламентское большинство. Я тоже за борьбу с коррупцией, но не за такую, в которой одни делают, что хотят, а других, которых случайно листочек с дерева сорвали, сразу закрывают».
Михай Гимпу также заявил, что три министра от Либеральной партии сложат свои полномочия. Речь идет о главе минпросвета Корине Фусу, министре окружающей среды Валерие Мунтяну и руководителе минтранса Юрие Киринчуке, которого задержали за коррупцию.
«В понедельник, в соответствии с решением Республиканского совета партии, они подадут прошения об отставке», — добавил председатель ЛП Михай Гимпу.
Демпартия отреагировала на решение либералов. Согласно
Демократы утверждают, что мажоритарная коалиция останется дееспособной и у правительства будет необходимая поддержка для продолжения реформ. С другими заявлениями, связанными с решением либералов, демократы выступят 30 мая, после еженедельного партсобрания.