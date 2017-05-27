Либеральная партия покинула коалицию

Республиканский совет партии для этого спешно провели накануне. По сообщению лидера формирования Михая Гимпу, в понедельник выдвинутые либералами министры подадут в отставку.

«Республиканский совет сегодняшним решением поддержал предложение Политического бюро о выходе из парламентского большинства. За видимостью борьбы с коррупцией скрывается борьба с Либеральной партией», — сказал председатель ЛП Милай Гимпу.

Михай Гимпу выразил свое недовольство, что сотрудники НЦБК не представили доказательств о причастности Дорина Киртоаки к коррупционным схемам.

«Не для того пришли мы в эту коалицию, в парламентское большинство. Я тоже за борьбу с коррупцией, но не за такую, в которой одни делают, что хотят, а других, которых случайно листочек с дерева сорвали, сразу закрывают».

Михай Гимпу также заявил, что три министра от Либеральной партии сложат свои полномочия. Речь идет о главе минпросвета Корине Фусу, министре окружающей среды Валерие Мунтяну и руководителе минтранса Юрие Киринчуке, которого задержали за коррупцию.

«В понедельник, в соответствии с решением Республиканского совета партии, они подадут прошения об отставке», — добавил председатель ЛП Михай Гимпу.

Демпартия отреагировала на решение либералов. Согласно пресс-релизу ДПМ, проблемы, связанные с уголовными делами о коррупции, должны разрешаться в судебных инстанциях, а не внутри партий или политических альянсов.

Демократы утверждают, что мажоритарная коалиция останется дееспособной и у правительства будет необходимая поддержка для продолжения реформ. С другими заявлениями, связанными с решением либералов, демократы выступят 30 мая, после еженедельного партсобрания.