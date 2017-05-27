Дорин Киртоакэ проведет 30 суток под домашним арестом

«На 30 дней применить в отношении Киртоакэ Дорина превентивную меру в виде домашнего ареста», — сказал судья Михаил Диакону.

Его обвиняют в коррупции. Киртоакэ все обвинения отвергает.

После оглашения судебного решения Киртоакэ отказался отвечать на вопросы журналистов.

Во время рассмотрения запроса прокуроров, в поддержку мэра у здания суда скандировали сторонники Либеральной партии, возглавляемые министром просвещения Кориной Фусу и депутатом Алиной Зотя.

«Если сегодня, в такую погоду, нас собралось столько, то будьте уверены, что с каждым днем нас станет больше и мы защитим все то, чего добился мэр. Его совесть чиста», — отметила депутат ЛП Алина Зотя.

По данным следствия, мэр распорядился подписать контракт с фирмой, строившей парковки, без согласования с Муниципальным советом. В НЦБК полагают, что теневой выгодополучатель обещал 13% суммы контракта начальнику муниципальногог управления транспорта Игорю Гамрецкому, и еще 13% — Дорину Киртоакэ. Грозит градоначальнику до семи лет тюрьмы.