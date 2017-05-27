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11:15 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав и поддержке промышленности

Президент РФ также выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям открывшегося XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы.

Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи.
Владимир Путин
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КПРФ проводит очередной съезд, на котором, как ожидается, будут внесены некоторые изменения в партийный устав и изменен состав руководящих органов. Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет в творческом и созидательном ключе, а также станет площадкой для плодотворных дискуссий.

«Партия неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления», — подчеркнул глава государства.

Путин пожелал коммунистам успешной работы и выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.

Комментарии
10
Владимир Пацак
Коммунист Путин и коммунист Медведев - где партбилеты спрятали?
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арсений сидоров
Да , работа их востребована сейчас. Особенно в тяжёлое время опускания страны на низшую ступень развития. Создавать иллюзии хорошей жизни коммуняги могут-был опыт 70-ти летней давности
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Владимир Пацак
Привет! Ты почитай его досье, я сам офигел.... старый партиец
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