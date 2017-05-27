Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав и поддержке промышленности

«Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы.

Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи.

Зюганов не исключает, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году

КПРФ проводит очередной съезд, на котором, как ожидается, будут внесены некоторые изменения в партийный устав и изменен состав руководящих органов. Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет в творческом и созидательном ключе, а также станет площадкой для плодотворных дискуссий.

«Партия неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления», — подчеркнул глава государства.

Путин пожелал коммунистам успешной работы и выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.