Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав и поддержке промышленности
Президент РФ также выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.
Президент РФ также выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям открывшегося XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы.
Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи.
КПРФ проводит очередной съезд, на котором, как ожидается, будут внесены некоторые изменения в партийный устав и изменен состав руководящих органов. Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет в творческом и созидательном ключе, а также станет площадкой для плодотворных дискуссий.
«Партия неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления», — подчеркнул глава государства.
Путин пожелал коммунистам успешной работы и выразил надежду на продолжение конструктивного партнерства.