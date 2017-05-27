Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«Единственный в мире»: СМИ о российском ЗРК, который видит стелсы
Захарова ответила анекдотом на идею Киева о визах
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
13:50 (мск), источник: Noi.md

Додон: Готов сегодня подписать указ об отставке министров-либералов

Глава государства поприветствовал намерение министров Либеральной партии добровольно подать в отставку.

Источник: Noi.md

Глава государства поприветствовал намерение министров Либеральной партии добровольно подать в отставку.

Читайте также
Киртоакэ помещен под домашний арест

Президент Молдовы Игорь Додон ответил председателю Либеральной партии Михаю Гимпу, который заявил, что в понедельник министры ЛП Корина Фусу, Валерий Мунтяну и Георге Брега готовы покинуть занимаемые должности. Глава государства отметил, что можно сделать это сегодня, не дожидаясь понедельника.

— Через несколько часов возвращаюсь из Будапешта в Молдову. Готов подписать декрет об отставке либеральных министров сразу. Зачем ждать до понедельника?

Уверен, этого ждут давно и поприветствуют большинство граждан нашей страны, — отметил он.

Накануне задержание Дорина Киртоакэ по делу о платных парковках спровоцировало выход Либеральной партии из правящей коалиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
МИД Италии: Группа семи признала важность диалога с Москвой
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Кудрин прогнозирует ослабление рубля к концу года
Умер Збигнев Бжезинский
Трамп заявил о согласии стран НАТО увеличить размер взносов
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Мэй заявила о снижении уровня террористической угрозы
Спорт
Скорая помощь для сборной Аргентины Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли покинул свой пост, чтобы встать у руля сборной Аргентины
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь