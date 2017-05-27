Додон: Готов сегодня подписать указ об отставке министров-либералов

Президент Молдовы Игорь Додон ответил председателю Либеральной партии Михаю Гимпу, который заявил, что в понедельник министры ЛП Корина Фусу, Валерий Мунтяну и Георге Брега готовы покинуть занимаемые должности. Глава государства отметил, что можно сделать это сегодня, не дожидаясь понедельника.

— Через несколько часов возвращаюсь из Будапешта в Молдову. Готов подписать декрет об отставке либеральных министров сразу. Зачем ждать до понедельника?

Уверен, этого ждут давно и поприветствуют большинство граждан нашей страны, — отметил он.

Накануне задержание Дорина Киртоакэ по делу о платных парковках спровоцировало выход Либеральной партии из правящей коалиции.