Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Единственный в мире»: СМИ о российском ЗРК, который видит стелсы
Захарова ответила анекдотом на идею Киева о визах
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
14:01 (мск), источник: Noi.md

Заявление демократов после выхода ЛП из коалиции

Демократическая партия Молдовы приняла к сведению решение, объявленное Либеральной партией о выходе из мажоритарной коалиции.

Источник: Noi.md

В распространенном в пятницу, 26 мая, пресс-релизе ДПМ отметила, что данное решение будет рассмотрено на еженедельном заседании ДПМ, которое состоится во вторник, 30 мая, когда выступит и с подробными комментариями по данному вопросу, передает IPN.

Читайте также
Додон: Готов сегодня подписать указ об отставке министров-либералов

На данном этапе мы ограничиваемся тем, чтобы высказать свое понимание по отношению к определенным заявлениям или эмоциональным реакциям, однако вопросы, связанные с делами о коррупции, должны быть разобраны в судах, а не в партиях или политических союзах. Мажоритарная коалиция остается полностью функциональным, а Правительство имеет полную политическую поддержку для продолжения осуществления реформ и взятой на себя государственной программы, говорится в пресс-релизе ДПМ.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что его формирование покидает правящую коалицию и Либеральная партия отказывается отныне состоять в парламентском большинстве. Это заявление было сделано в пятницу, 26 мая, после заседания Республиканского совета ЛП, созванного как следствие ареста первого заместителя председателя Либеральной партии, генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ.

По словам Михая Гимпу, участие ЛП в правящей коалиции слишком дорого обошлось руководимому им формированию, повлияло на его имидж и потеряло в результате этого известные личности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
МИД Италии: Группа семи признала важность диалога с Москвой
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Кудрин прогнозирует ослабление рубля к концу года
Умер Збигнев Бжезинский
Трамп заявил о согласии стран НАТО увеличить размер взносов
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Мэй заявила о снижении уровня террористической угрозы
Спорт
Скорая помощь для сборной Аргентины Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли покинул свой пост, чтобы встать у руля сборной Аргентины
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь