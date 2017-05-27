Заявление демократов после выхода ЛП из коалиции

В распространенном в пятницу, 26 мая, пресс-релизе ДПМ отметила, что данное решение будет рассмотрено на еженедельном заседании ДПМ, которое состоится во вторник, 30 мая, когда выступит и с подробными комментариями по данному вопросу, передает IPN.

На данном этапе мы ограничиваемся тем, чтобы высказать свое понимание по отношению к определенным заявлениям или эмоциональным реакциям, однако вопросы, связанные с делами о коррупции, должны быть разобраны в судах, а не в партиях или политических союзах. Мажоритарная коалиция остается полностью функциональным, а Правительство имеет полную политическую поддержку для продолжения осуществления реформ и взятой на себя государственной программы, говорится в пресс-релизе ДПМ.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что его формирование покидает правящую коалицию и Либеральная партия отказывается отныне состоять в парламентском большинстве. Это заявление было сделано в пятницу, 26 мая, после заседания Республиканского совета ЛП, созванного как следствие ареста первого заместителя председателя Либеральной партии, генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ.

По словам Михая Гимпу, участие ЛП в правящей коалиции слишком дорого обошлось руководимому им формированию, повлияло на его имидж и потеряло в результате этого известные личности.