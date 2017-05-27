Заявление демократов после выхода ЛП из коалиции
Демократическая партия Молдовы приняла к сведению решение, объявленное Либеральной партией о выходе из мажоритарной коалиции.
Демократическая партия Молдовы приняла к сведению решение, объявленное Либеральной партией о выходе из мажоритарной коалиции.
В распространенном в пятницу, 26 мая,
На данном этапе мы ограничиваемся тем, чтобы высказать свое понимание по отношению к определенным заявлениям или эмоциональным реакциям, однако вопросы, связанные с делами о коррупции, должны быть разобраны в судах, а не в партиях или политических союзах. Мажоритарная коалиция остается полностью функциональным, а Правительство имеет полную политическую поддержку для продолжения осуществления реформ и взятой на себя государственной программы, говорится в
Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что его формирование покидает правящую коалицию и Либеральная партия отказывается отныне состоять в парламентском большинстве. Это заявление было сделано в пятницу, 26 мая, после заседания Республиканского совета ЛП, созванного как следствие ареста первого заместителя председателя Либеральной партии, генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ.
По словам Михая Гимпу, участие ЛП в правящей коалиции слишком дорого обошлось руководимому им формированию, повлияло на его имидж и потеряло в результате этого известные личности.