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12:07 (мск), источник: Интерфакс

Зюганов призвал КПРФ активизировать протестную деятельность на улице

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Коммунисты намерены не допустить захвата уличного протеста в России прозападными силами, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, представляя отчет Центрального комитета партии на 17-ом отчетно-выборном съезде.

Источник: РИА "Новости"

«В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — сказал он.

Зюганов добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи;

она показала готовность к активным уличным выступлениям".

«Оранжевые» оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара", — сказал председатель ЦК КПРФ.

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По словам Зюганова, за четыре года проведено более 50 всероссийских акций, при этом «партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций». «Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам», — сказал лидер КПРФ.

Он призвал «активизировать борьбу за свободу политической деятельности “на улице”, придать свежее дыхание различным формам протеста».

«С нами будут считаться только при расширении состава участников, — сказал Зюганов. — Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно “бить в нерв” общественной атмосферы».

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