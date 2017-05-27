Зюганов призвал КПРФ активизировать протестную деятельность на улице

«В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — сказал он.

Зюганов добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи;

Зюганов добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи;

«Оранжевые» оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара", — сказал председатель ЦК КПРФ.

По словам Зюганова, за четыре года проведено более 50 всероссийских акций, при этом «партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций». «Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам», — сказал лидер КПРФ.

Он призвал «активизировать борьбу за свободу политической деятельности “на улице”, придать свежее дыхание различным формам протеста».

«С нами будут считаться только при расширении состава участников, — сказал Зюганов. — Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно “бить в нерв” общественной атмосферы».