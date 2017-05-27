Волгоградского губернатора исключили из президиума Госсовета РФ
26 мая в Москве президентом России Владимиром Путиным подписано распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».
26 мая в Москве президентом России Владимиром Путиным подписано распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».
Документом, сообщает ВДТВ, произведена ротация состава президиума Госсовета и утвержден его новый состав.
В обновленный список вошли: глава Республики Дагестан Абдулатипов, глава республики Хакасия Зимин, губернатор
Напомним, что Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Членами Государственного совета являются председатель Совета Федерации ФС РФ, Председатель Государственной Думы ФС РФ, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, высшие должностные лица — руководители высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, руководители фракций в Госдуме.
По решению президента в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц — руководителей высших исполнительных органов государственной власти — субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.