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12:04 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградского губернатора исключили из президиума Госсовета РФ

26 мая в Москве президентом России Владимиром Путиным подписано распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».

Документом, сообщает ВДТВ, произведена ротация состава президиума Госсовета и утвержден его новый состав.

В обновленный список вошли: глава Республики Дагестан Абдулатипов, глава республики Хакасия Зимин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комарова, губернатор Вологодской области Кувшинников, президент Республики Татарстан Минниханов, глава Республики Калмыкия Орлов, губернатор Смоленской области Островский, губернатор Магаданской области Печеный. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выше упомянутым указом из состава президиума исключен.

Напомним, что Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Членами Государственного совета являются председатель Совета Федерации ФС РФ, Председатель Государственной Думы ФС РФ, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, высшие должностные лица — руководители высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, руководители фракций в Госдуме.

По решению президента в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц — руководителей высших исполнительных органов государственной власти — субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.

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