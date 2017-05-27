В Казахстане начали наказывать госслужащих, использующих служебные авто в нерабочее время

В рамках реализации проекта «10 шагов по снижению уровня коррупции на дорогах» Агентством совместно с Первым антикоррупционным медиацентром на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по пересечению нарушений правил служебной этики — использования государственными служащими служебного автотранспорта в нерабочее время, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК.

На сегодняшний день выявлено 20 обозначенных фактов, из них на Северо-Казахстанскую область приходится — 9, Мангистаускую и Павлодарскую области по 4, Актюбинскую область- 3. К примеру, 6 мая текущего года около 01:15 часов в городе Павлодар по улице Бекхожина, 1 остановлен автомобиль марки Toyota Camry ГРНЗ 073 АЕ 14, принадлежащий ТОО «Коммунсервис» акимата Павлодарского района. 13 мая текущего года в Мангистауской области примерно в 00:30 часов остановлен автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, с поддельным государственным номером «539 FLA 12».