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12:37 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане начали наказывать госслужащих, использующих служебные авто в нерабочее время

По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц.

Источник: Zakon.kz

В рамках реализации проекта «10 шагов по снижению уровня коррупции на дорогах» Агентством совместно с Первым антикоррупционным медиацентром на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по пересечению нарушений правил служебной этики — использования государственными служащими служебного автотранспорта в нерабочее время, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК.

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На сегодняшний день выявлено 20 обозначенных фактов, из них на Северо-Казахстанскую область приходится — 9, Мангистаускую и Павлодарскую области по 4, Актюбинскую область- 3. К примеру, 6 мая текущего года около 01:15 часов в городе Павлодар по улице Бекхожина, 1 остановлен автомобиль марки Toyota Camry ГРНЗ 073 АЕ 14, принадлежащий ТОО «Коммунсервис» акимата Павлодарского района. 13 мая текущего года в Мангистауской области примерно в 00:30 часов остановлен автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, с поддельным государственным номером «539 FLA 12».

При проверке документов установлено, что данный автомобиль принадлежит КГУ «Управление делами акимата». Аналогичные факты установлены в Актюбинской — автомобиль аппарата акима города Актобе и в Северо-Казахстанской областях — автомобиль территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц. Данная работа будет продолжена с активным вовлечением широкого круга представителей гражданского общества во всех областях страны.

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