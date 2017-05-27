Власти Кубани признали проблему некачественного обслуживания в поликлиниках Краснодара

В Краснодаре наиболее остро по региону стоит проблема здравоохранения, качественно оказывать услуги городским поликлиникам мешает нехватка площадей и кадров — об этом на совещании в мэрии краевой столицы сказала вице-губернатор Анна Минькова. Вице-губернатор посетила учреждения здравоохранения Краснодара, начав объезд с поликлиники № 16 на улице Московская. Ресурс учреждения, построенного 35 лет назад, остался прежним, а количество пациентов выросло в два раза, в таких условиях врачам приходится работать на 1,5−2 ставки, чтобы обслужить быстро растущее население. Принимающиеся меры в поликлиниках Краснодара, недостаточные, подчеркнула Анна Минькова, ситуация, когда пациентам по несколько месяцев приходится ждать обследования и стоять в очередях недопустима, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Вице-губернатор Анна Минькова посетила учреждения здравоохранения краевой столицы. Объезд начала с поликлиники № 16, что на улице Московской, построенной более 35 лет назад. Ресурс медучреждения остался прежним, тогда как население выросло за последние пять лет в два раза. Сейчас 34 участка, к каждому из которых прикреплено свыше 2 тысяч человек, обслуживают 20 терапевтов, работать им приходится на полторы-две ставки.

Нехватку врачей руководство поликлиники пытается решить. Уже есть договоренность с краснодарским медуниверситетом, подписаны соглашения с узкими специалистами — офтальмологом и лором. Чтобы разгрузить площади поликлиники, дневной стационар из цокольного этажа перевели в современное здание по улице Артюшкова. А в ближайшем будущем, по словам главного врача Александра Романенко, несколько участков переведут в современные помещения по ул. Восточно-Кругликовской и ул. генерала Трошева.

Вице-губернатор проверила работу инфоматов в поликлинике, поинтересовалась, как осуществляется запись через интернет. Поговорила с пациентами.

Нехватка площадей мешает оказывать в поликлиниках качественное медобслуживание. Об этом предметно говорили на совещании, которое Анна Минькова провела в мэрии Краснодара. Она отметила, что в краевой столице наиболее остро выражены проблемы здравоохранения.

— Понятно, что на это есть объективные причины — миграционные процессы, стремительно заселяющиеся городские микрорайоны. И мы принимаем определённые шаги, но с точки зрения прироста населения — этого недостаточно, — отметила Анна Минькова.

Ситуация в здравоохранении Краснодара напрямую зависит от подхода каждого профильного чиновника и главврача, считает вице-губернатор.

По словам Светланы Анисимовой, начальника управления здравоохранения администрации города, необходимо расширять площади, а главное, дополнительно строить поликлиники. Уже рассматриваются варианты строительства пристроек к поликлиникам № 11 в Пашковском микрорайоне, № 27 — на Гидрострое и № 13 — по Ростовскому шоссе.

Обсудили на совещании и вопросы поставки необходимых медикаментов, а также качество медобслуживания.

— Мы не должны допускать очередей и ситуации, когда УЗИ приходится ждать два месяца. Для того мы и реализуем проекты вежливых регистратур и бережливых поликлиник, устанавливаем инфоматы и разрабатываем электронную запись, — подчеркнула Анна Минькова, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.