Власти Кубани признали проблему некачественного обслуживания в поликлиниках Краснодара
Краевой центр стоит на первом месте по «проблемности» здравоохранения, а с учетом прироста населения принимающиеся меры недостаточны.
Краевой центр стоит на первом месте по «проблемности» здравоохранения, а с учетом прироста населения принимающиеся меры недостаточны.
В Краснодаре наиболее остро по региону стоит проблема здравоохранения, качественно оказывать услуги городским поликлиникам мешает нехватка площадей и кадров — об этом на совещании в мэрии краевой столицы сказала
«Вице-губернатор Анна Минькова посетила учреждения здравоохранения краевой столицы. Объезд начала с поликлиники № 16, что на улице Московской, построенной более 35 лет назад. Ресурс медучреждения остался прежним, тогда как население выросло за последние пять лет в два раза. Сейчас 34 участка, к каждому из которых прикреплено свыше 2 тысяч человек, обслуживают 20 терапевтов, работать им приходится на
Нехватку врачей руководство поликлиники пытается решить. Уже есть договоренность с краснодарским медуниверситетом, подписаны соглашения с узкими специалистами — офтальмологом и лором. Чтобы разгрузить площади поликлиники, дневной стационар из цокольного этажа перевели в современное здание по улице Артюшкова. А в ближайшем будущем, по словам главного врача Александра Романенко, несколько участков переведут в современные помещения по ул.
Нехватка площадей мешает оказывать в поликлиниках качественное медобслуживание. Об этом предметно говорили на совещании, которое Анна Минькова провела в мэрии Краснодара. Она отметила, что в краевой столице наиболее остро выражены проблемы здравоохранения.
— Понятно, что на это есть объективные причины — миграционные процессы, стремительно заселяющиеся городские микрорайоны. И мы принимаем определённые шаги, но с точки зрения прироста населения — этого недостаточно, — отметила Анна Минькова.
Ситуация в здравоохранении Краснодара напрямую зависит от подхода каждого профильного чиновника и главврача, считает
По словам Светланы Анисимовой, начальника управления здравоохранения администрации города, необходимо расширять площади, а главное, дополнительно строить поликлиники. Уже рассматриваются варианты строительства пристроек к поликлиникам № 11 в Пашковском микрорайоне, № 27 — на Гидрострое и № 13 — по Ростовскому шоссе.
Обсудили на совещании и вопросы поставки необходимых медикаментов, а также качество медобслуживания.
— Мы не должны допускать очередей и ситуации, когда УЗИ приходится ждать два месяца. Для того мы и реализуем проекты вежливых регистратур и бережливых поликлиник, устанавливаем инфоматы и разрабатываем электронную запись, — подчеркнула Анна Минькова, — сообщает
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодарском крае, в числе первых десяти регионов страны, стартовал пилотный проект «Бережливые поликлиники». В двух поликлиниках Краснодара вводятся новые условия работы. Кабинеты специалистов и