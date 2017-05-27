Представлен логотип Модернизации общественного сознания
Официальный логотип Модернизации общественного сознания был представлен Комитетом информации МИК РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Официальный логотип Модернизации общественного сознания был представлен Комитетом информации МИК РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Логотип изображен в образе разноцветной птицы, устремленной ввысь.
Напомним, Нурсултан Назарбаев постановил образовать Нацкомиссию по реализации программы модернизации общественного сознания 19 апреля. В состав комиссии вошли общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены правительства, акимы регионов и городов Астаны и Алматы, представители политических партий.
26 апреля в Акорде прошло первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания.