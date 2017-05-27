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15:34 (мск), источник: Tengrinews

Представлен логотип Модернизации общественного сознания

Официальный логотип Модернизации общественного сознания был представлен Комитетом информации МИК РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Логотип изображен в образе разноцветной птицы, устремленной ввысь.

Напомним, Нурсултан Назарбаев постановил образовать Нацкомиссию по реализации программы модернизации общественного сознания 19 апреля. В состав комиссии вошли общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены правительства, акимы регионов и городов Астаны и Алматы, представители политических партий.

26 апреля в Акорде прошло первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания.

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