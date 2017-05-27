СБУ приняла отставку генерал-майора Константина Брыля
Решение об увольнении согласовали Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко.
Решение об увольнении согласовали Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко.
В СБУ приняли отставку
«Его решение об увольнении в запас согласовали Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко. Константин Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности председателя Запорожской облгосадминистрации», — сказано в сообщении.
Отметим, Петр Порошенко назначил Брыля главой Запорожской областной государственной администрации в апреле 2016 года.