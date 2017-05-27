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15:15 (мск), источник: 112.ua

СБУ приняла отставку генерал-майора Константина Брыля

Решение об увольнении согласовали Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко.

В СБУ приняли отставку генерал-майора СБУ Константина Брыля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Его решение об увольнении в запас согласовали Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко. Константин Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности председателя Запорожской облгосадминистрации», — сказано в сообщении.

Отметим, Петр Порошенко назначил Брыля главой Запорожской областной государственной администрации в апреле 2016 года.

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