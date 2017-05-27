Валерий Диденку получил 30 суток ареста в следственном изоляторе

Диденку обвиняют в вымогательстве денег и ценностей у предпринимателей и советников.

По данным НЦБК, именно с его подачи были приняты решения об аренде земельных участков и утверждении градостроительных планов.

На этой неделе по этому же делу под арест поместили двоих советников — Геннадия Думанского и Олега Онищенко. Против Онищенко открыли еще одно уголовное дело — за сопротивление при аресте.