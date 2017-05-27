Порошенко призвал Запад готовиться к ужесточению санкций против РФ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Страны Запада должны занимать твердую позицию в отношении санкций против РФ и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, заявил президент Украины Петр Порошенко в своей колонке для Politico.

Саммит G7: появилась важная информация об Украине от мировых лидеров

Президент напомнил, что три года назад началась битва за Донецкий аэропорт.

«История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем голоднее он становится», — отметил он, подчеркнув, что только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность.

«Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии, в том числе и увеличения современных оборонительных вооружений. Это также требует от Запада оставаться твердыми в отношении санкций против России и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, как это было отмечено на саммите G7 в Исэ-Сима, Япония», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что «восстановление нормальных отношений с Москвой еще проходит через Киев».

«Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ. Делая другие шаги, она открывает двери к катастрофе», — отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить.